2025國家正常化研討會 學者：台灣正名應先斷開「一中」鎖鏈

〔記者李文馨／台北報導〕辜寬敏基金會今天舉行國家正常化研討會，會中聚焦節日、外交、空間3大議題。學者指出，藍白今年通過的「紀念日及節日實施條例」價值極度混亂，並批評519白色恐怖紀念日被悄然刪除；外交部分，有學者強調，台灣國家定位的正名，關鍵在於斷開「一中」鎖鏈；空間方面，有學者主張，16處主要火車站外的與地方無關的路名應優先改名。

辜寬敏基金會今天在集思北科大會議中心舉行「2025 國家正常化研討會」，議程包含節日正常化、外交正常化以及空間正常化，會中邀請多名學者進行報告，立委陳培瑜、張雅琳並在節日正常化的議程中與談。

在節日部分，政治大學法律學系副教授林佳和指出，藍白今年在立法院修法，將孔子誕辰日、台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日訂為國定假日，但未刪除反侵略日、言論自由日、台灣聯合國日，「不知道是有意放過，還是不小心忽略」，但台灣存在著一個價值極度混亂的「紀念日及節日實施條例」。

「我們要繼續迎合台灣社會的偏好，放假就好嗎？」他說，很多政黨認為放假最重要、放假最好，質疑民進黨為何在意放假名目，或批評民進黨過去在一例一休議題上如何背叛勞工，但國定假日作為轉型正義的一部分，為何519白色恐怖紀念日不見了，大家應該面對與深思這個問題。

在外交方面，東吳大學政治學系助理教授陳方隅認為，台灣國家定位的正名，第一步的關鍵在於斷開「一中」鎖鏈。他表示，外交部長林佳龍今年7月第一次公開否定「開羅宣言」及「波茲坦公告」，並指具有國際法效力的「舊金山合約」才是能夠決定台灣主權歸屬的國際法文件，然而，外交部網站上仍放著國民黨政府的說法。

他說，台灣在法律層面與各種公眾外交行動當中，持續「去中國化」、「去中華化」都是必要的戰略利益，使用「台灣」名稱與自我定位，才能避免落入中國的「法律戰」陷阱。

在空間部分，逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華指出，走出台灣16處主要火車站，多數道路名顯示台灣還活在歷史記憶中，這應該優先推動改名，但不是中央強迫改名，而是地方發起，讓與地方較無連結的名詞可以慢慢走入歷史。

他強調，空間轉型正義若只在道路名打轉，缺乏在地性連結及地方發展願景，到頭來可能會愈走愈窄。發現道路名稱的不適性，進而啟動改名作業，過程中以地方大街（Main Street）的格局，打造新名稱地方主要街道，這是空間轉型正義的完整版。

