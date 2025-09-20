為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔡正元問國共關係主張 羅智強：我是中國人，我的中國是中華民國

    國民黨立委羅智強。（記者方賓照攝）

    2025/09/20 16:06

    〔記者劉宛琳／台北報導〕中天新聞今天舉辦「國民黨主席大辯論」，前立委蔡正元提問黨主席候選人對於國共關係的主張。國民黨立委羅智強提出三段論，「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國」；中國這兩個字的文化和歷史意義是沒有問題的，如果有政治意義的話，只有一個解釋，對他來說就是中華民國。

    蔡正元提問，黨主席候選人對於國共關係的主張和規劃是什麼？另外一方面，美國AIT施壓國民黨立委提高國防預算時，候選人的立場又是什麼？如果黨主席的立場與2028年總統候選人不同調，請問要總統候選人配合黨主席，還是黨主席要修改立場配合總統候選人？

    羅智強表示，兩岸關係最重要一件事情，情感上就是中國人認同，他的中國人認同、國家認同跟身分認同，就是他講過的三段論，「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國」。羅說，我們本來都是中國人，前總統蔡英文也說她是中國人，已故前總統李登輝也說他是中國人，每個人講的話不就是中國話，連閩南語都是中國話，那為什麼不是中國人？

    羅智強說，中國這兩個字的文化和歷史意義是沒有問題的，如果是有政治意義的話，只有一個解釋，對他來說就是中華民國。他尊重大陸人民認為你的中國是中華人民共和國，但他的中國就是中華民國，這個立場對得起天地良心，也對得起台灣選民。

    羅智強表示，有人說台灣人不敢說自己是中國人，但他一路走來都敢講，他為他的身分認同感到驕傲，他是北市議員最高票當選，在大安區立法委員他還是當選，並不會因此輸掉選票。

    羅智強說，最後講到軍購，對戰跟和平兩路都是可以並進的，但國民黨執政的時候可以壓住國防預算，民進黨做不到的原因是戰略錯誤，完全倒美的結果。

