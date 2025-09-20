為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    全社會防衛韌性委員會週年 AIT：台灣韌性努力值得肯定 美將持續深化合作

    總統府「全社會防衛韌性委員會」成立滿週年，美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯20日在「韌性台灣•民主永續」國際論壇上肯定台灣在韌性上的努力。（擷取自總統府官方頻道）

    總統府「全社會防衛韌性委員會」成立滿週年，美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯20日在「韌性台灣•民主永續」國際論壇上肯定台灣在韌性上的努力。（擷取自總統府官方頻道）

    2025/09/20 16:19

    〔記者方瑋立／台北報導〕適逢「全社會防衛韌性委員會」成立滿一週年，美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯（Karin M. Lang）今（20）日在「韌性台灣•民主永續」國際論壇說，台灣近年在強化全民防衛與社會韌性上展現出高度決心與具體成果，從演練、制度建構到資訊空間的防護，成就令人印象深刻。她強調，美國將持續與台灣攜手合作，推動資安、能源、通訊及公共衛生等多領域的韌性合作，但「韌性建設永遠沒有完成的一天」，未來需要更多資源與更大規模的公眾參與。

    梁凱雯首先恭賀總統府全社會防衛韌性委員會成立滿一週年，強調這是總統賴清德 展現願景與承諾的重要象徵，也代表台灣領導層將韌性建設提升至國家戰略高度。她形容這是「值得慶賀的里程碑」，同時也是台灣社會展現決心的證明。

    她提到，本週正逢1999年921集集大地震紀念日，她昨天隨總統前往宜蘭視察全國演練，這是她首次親眼見到台灣在地方舉行的大規模防災演練，從場面動員到跨界合作都讓她印象深刻。她說，「各方利害關係人共同參與，結合研究人員、公民社會組織以及各級政府，不僅展現立即應對能力，更為長期韌性奠下基礎」。

    梁凱雯也列舉台灣值得肯定的努力，首先是「城鎮韌性演練」讓民眾的危機意識、社區內的溝通與合作能力大幅提升，其次在資訊空間，台灣已展現出對抗惡意干擾的努力，不論是假訊息抑或外部操弄，都逐步建立防護體系。她也認為，我國國防部新版「全民國防手冊」，是提升全民意識與知識的重要一步。

    梁凱雯強調，美國非常肯定台灣在這些面向的努力，也將持續提供支持。她指出，台灣不僅專注於軍事防衛，也在資安、能源安全、通訊與公共衛生等關鍵領域展現決心，美國願與台灣在這些層面深化合作，共同打造更堅實的社會韌性。

    不過，她也提醒，韌性建設是一條沒有終點的長路。未來進展需要更多資源投入、更多專業知識導入，更重要的是要鼓勵更廣泛的社會參與。她指出，跨部會協調以及中央與地方政府的分工協作，都必須進一步加強，才能避免危機中重疊與空隙。

    在國際合作方面，她建議台灣持續拓展夥伴關係，尤其是與特定領域具備專長的國家合作，透過經驗交流與技術分享，能顯著提升台灣的能力與信心。

    梁凱雯強調，台灣的方向正確，成果值得肯定，但「還有許多工作要做」。她說，美國對台灣的努力深具信心，也將持續成為最堅定的合作夥伴，與台灣共同推進「全社會韌性」的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播