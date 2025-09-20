全社會防衛韌性委員會週年 AIT：台灣韌性努力值得肯定 美將持續深化合作

總統府「全社會防衛韌性委員會」成立滿週年，美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯20日在「韌性台灣•民主永續」國際論壇上肯定台灣在韌性上的努力。（擷取自總統府官方頻道）

2025/09/20 16:19

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢「全社會防衛韌性委員會」成立滿一週年，美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯（Karin M. Lang）今（20）日在「韌性台灣•民主永續」國際論壇說，台灣近年在強化全民防衛與社會韌性上展現出高度決心與具體成果，從演練、制度建構到資訊空間的防護，成就令人印象深刻。她強調，美國將持續與台灣攜手合作，推動資安、能源、通訊及公共衛生等多領域的韌性合作，但「韌性建設永遠沒有完成的一天」，未來需要更多資源與更大規模的公眾參與。

梁凱雯首先恭賀總統府全社會防衛韌性委員會成立滿一週年，強調這是總統賴清德 展現願景與承諾的重要象徵，也代表台灣領導層將韌性建設提升至國家戰略高度。她形容這是「值得慶賀的里程碑」，同時也是台灣社會展現決心的證明。

請繼續往下閱讀...

她提到，本週正逢1999年921集集大地震紀念日，她昨天隨總統前往宜蘭視察全國演練，這是她首次親眼見到台灣在地方舉行的大規模防災演練，從場面動員到跨界合作都讓她印象深刻。她說，「各方利害關係人共同參與，結合研究人員、公民社會組織以及各級政府，不僅展現立即應對能力，更為長期韌性奠下基礎」。

梁凱雯也列舉台灣值得肯定的努力，首先是「城鎮韌性演練」讓民眾的危機意識、社區內的溝通與合作能力大幅提升，其次在資訊空間，台灣已展現出對抗惡意干擾的努力，不論是假訊息抑或外部操弄，都逐步建立防護體系。她也認為，我國國防部新版「全民國防手冊」，是提升全民意識與知識的重要一步。

梁凱雯強調，美國非常肯定台灣在這些面向的努力，也將持續提供支持。她指出，台灣不僅專注於軍事防衛，也在資安、能源安全、通訊與公共衛生等關鍵領域展現決心，美國願與台灣在這些層面深化合作，共同打造更堅實的社會韌性。

不過，她也提醒，韌性建設是一條沒有終點的長路。未來進展需要更多資源投入、更多專業知識導入，更重要的是要鼓勵更廣泛的社會參與。她指出，跨部會協調以及中央與地方政府的分工協作，都必須進一步加強，才能避免危機中重疊與空隙。

在國際合作方面，她建議台灣持續拓展夥伴關係，尤其是與特定領域具備專長的國家合作，透過經驗交流與技術分享，能顯著提升台灣的能力與信心。

梁凱雯強調，台灣的方向正確，成果值得肯定，但「還有許多工作要做」。她說，美國對台灣的努力深具信心，也將持續成為最堅定的合作夥伴，與台灣共同推進「全社會韌性」的目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法