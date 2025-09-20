如何藍白合？羅智強：總統兩輪決選制和公平公正公開原則

中天新聞20日舉辦「國民黨主席大辯論」，圖為候選人羅智強。（記者方賓照攝）

2025/09/20 15:43

〔記者劉宛琳／台北報導〕中天新聞今天舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請前內政部長李鴻源進行提問，李詢問各候選人未來如何進行藍白合作？國民黨立委羅智強表示，方式包含總統大選兩輪決選制，以及公平、公正、公開的原則，他在跟藍白合的互動關係中也建立很深的信任，相信自己能夠在2026、2028都讓藍白合作。

羅智強表示，他是提出藍白合做法最具體的參選人，包含兩個路徑，一就是制度性解決， 一個是信任性解決。他和黨內立委吳宗憲、翁曉玲、葉元之已聯合針對修法跟修憲雙重路徑，提出總統大選絕對多數決的兩輪決選制，預期在2028年可制度性解決。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，他真正的目的不是為了解決藍白合的問題，是為了解決少數總統的困境，但這確實也有來解決藍白合困境的同樣的功能。

針對信任性解決部分，羅智強說，他在前面已經說過，因為過去的因緣際會，他跟民眾黨的互動跟互信上，如果修法和修憲這兩條路都有一些障礙的話，那還是得回到信任性的基礎來解決，公平、公正、公開這是必要的原則。

羅智強說，他相信公平、公正、公開這一點之前在他過去在大家心目當中是個說話算話，跟藍白合的互動關係中也建立很深的信任，這一點他在未來可以扮演相當好的一個角色，不管是2026、2028都能夠讓藍白合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法