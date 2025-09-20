柯文哲自診染HPV！用衛生紙擦馬桶 日媒報導揭「錯誤行為」

前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/09/20 15:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，日前在臉書發文指柯文哲臀部出現了兩個極大的對稱傷口，今日她表示，柯文哲自行診斷這是「疣」，HPV病毒感染所導致的皮膚疾病。她還透露，柯文哲告訴她，牢房內「坐式馬桶」，他都以衛生紙擦拭後再使用。對此，日媒先前有報導指出，用衛生紙擦拭清潔馬桶，可能反而造成反效果。

對於有醫師日前駁斥，指牢房廁所應該是蹲式馬桶，陳佩琪今日在臉書發文表示，柯文哲親口告訴她，牢房內的馬桶是坐式的，只是沒坐蓋而已，在裡面不能買到酒精，所以他說坐上去前都有用衛生紙擦拭一圈，「可能是覺得清潔不夠到位吧，所以才會自己診斷是HPV感染。」

對此，本報近日報導「常用衛生紙擦拭馬桶圈？ 日媒曝『反效果』：更難保持清潔」 中提及，日媒指出，許多人習慣使用衛生紙或乾布擦拭馬桶座圈，認為這是方便又快速的清潔方式，但其實是「NG」行為，尤其樹脂材質的馬桶座圈其實非常脆弱，即使是看起來柔軟的乾燥衛生紙或抹布，也可能在表面留下細小刮痕。這些刮痕會使汙垢和菌類更容易附著，久而久之反而讓馬桶更難保持清潔。

正確的清潔方式應該是使用柔軟、濕潤的布料，搭配溫和的清潔劑，並避免將清潔劑直接噴灑在馬桶座上。否則不僅會損傷表面塗層，還可能讓化學成分殘留，導致變色或劣化。

