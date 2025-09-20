為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    為10萬補助生小孩「套利」？ 林志潔：不合理且不當引喻

    為10萬補助生小孩是「套利」？陽明交大法律學者林志潔認為是不合理且是不當引喻。（資料照）

    為10萬補助生小孩是「套利」？陽明交大法律學者林志潔認為是不合理且是不當引喻。（資料照）

    2025/09/20 16:01

    〔記者洪美秀／新竹報導〕行政院宣布「好孕3方案」，其中生1胎就補助10萬元，有百萬網紅稱有人可能為拿補助10萬來套利，生了卻不養。對此，陽明交大法律學者林志潔認為，身為母親是非常大承擔，需歷經懷孕、生產、哺乳，承受的不只身心巨大轉變，還要孕育另一個生命，且要對孩子的平安出生負責，要對孩子的健康成長負責，要對孩子以後能自立更生、不造成社會的累贅負責。「套利」之說，不僅不合理，更是不當引喻。

    她說，在養育子女過程中，很需要各種隊友，政府能做的，是在各種福利上，以母親為主體出發，平衡兼顧兒童健康發展，提供多樣的托育選擇，支持父母，做家長的後盾。行政院的「好孕3方案」，加碼生育補助、試管嬰兒費用以及癌症患者取精卵補助。其中明年元旦起，女性國人只要每生1胎就可領取10萬元生育補助，無社會保險者也適用，做為母親，她很支持行政院的政策。

    她說，所謂的「套利」，在學理上，指的是一種投資方式，通常是以較低的價格買進某資產後，轉手以較高的價格去另一個市場賣出。例如在外匯上，兩國間存在明顯利率差距時，借入低利率國家的貨幣，投資於高利率國家的資產，從中賺取利差收益，就叫套利交易。

    父母生育孩子，所花費的成本遠遠大於10萬，以生孩子來套政府補貼10萬的利，並不符合「套利」定義，且認為母親會為了10萬去生小孩套利拿補助，這講法不合理，更是不當引喻。

