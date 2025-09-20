為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鄭麗文問如何立委兼黨主席？ 羅智強拿黃國昌當成功典範

    國民黨立委羅智強。（記者方賓照攝）

    國民黨立委羅智強。（記者方賓照攝）

    2025/09/20 15:10

    〔記者劉宛琳／台北報導〕中天新聞今天舉辦「國民黨主席大辯論」，國民黨主席候選人鄭麗文在交叉詰問時詢問對手國民黨立委羅智強，身為現任立法院黨團書記長，如何兼顧黨主席的工作？羅智強以民眾黨團總召黃國昌為例，指黃身兼黨主席和總召在立院衝鋒陷陣，不會造成任何溝通的時差，反而專職黨主席的缺點就是可能和立法院的戰鬥協調步驟會有些扞格。

    羅智強表示，黃國昌是民眾黨黨主席，甚至是民眾黨立法院黨團總召，在他跟黃並肩作戰的過程當中，完全看到了身為立法委員坐鎮戰鬥指揮中心，協調兄弟姐妹，衝鋒陷陣，不會造成任何的溝通的時差，這是非常成功的典範。

    羅智強再表示，同樣的立法院副院長江啟臣擔任黨主席時也是立法委員， 2020年國民黨敗選時刻懸命上陣，透過江在立法院跟兄弟姐妹並肩作戰，為2022年的國民黨勝利奠定了非常強大的基礎。

    羅智強說，專職黨主席當然有專職黨主席的優點，但缺點就是黨主席和立法院的戰鬥協調步驟可能會有些扞格，但他在立法院，身邊有徐巧芯、羅廷瑋、葉元之、牛煦廷這些同事，每一個都是讓他敬佩萬分的新生代戰將。

    羅智強說，如果今天他當選國民黨黨主席，大家就會看到新一代即將要登上國民黨最重要的歷史舞台，他會帶領年輕人對國民黨重新燃起嚮往跟希望，我們團結一起作戰已經擊敗了民進黨的大罷免 ，繼續讓立法院一起作戰，可以打敗賴清德。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播