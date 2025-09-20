古力哲：歐盟強調備災 建議台灣結合「全社會、全政府、全災型」

歐洲經貿辦事處處長古力哲（Lutz Güllner）。（圖取自總統府官方頻道）

2025/09/20 15:06

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢全社會防衛韌性委員會成立一週年，總統府今（20）日舉行「韌性台灣‧民主永續」國際論壇，歐洲經貿辦事處處長古力哲（Lutz Güllner）在專題講座中指出，歐洲在新冠疫情及俄羅斯入侵烏克蘭的衝擊下，深刻體認「整備（preparedness）」與「韌性」的重要。他肯定台灣成立「全社會防衛與韌性委員會」是正確的一步，並提醒台灣要將「全社會、全政府與全災型方法」結合，才能全面提升因應能力。

古力哲在專題講座上說，「全社會」意味著不只是政府機關要投入，產業界、學術界、公民團體、乃至一般民眾，都要被納入韌性建設的脈絡；「全政府方法」則強調各部會不能各自為政，而是要建立橫向協調機制，讓中央與地方能夠同步、互補。

至於「全災型方法」（all-hazard approach），他指出，「整備」則不僅僅針對單一災害，而是將天災、人為事故、傳染病、能源危機、軍事衝突等不同類型的威脅，都納入同一套規劃與演練體系中。他說，這三個層次必須結合，才能建立真正全面的防衛與備災能力。

古力哲強調，歐盟幾週前才推出新的「整備聯盟戰略（Union Preparedness Strategy）」，要求將經濟、氣候、健康、數位、安全，以及社會與民主六大面向一併考量。他說，這些層面環環相扣，若忽略其中任何一項，其他面向就會被削弱。

他指出，歐洲的經驗也顯示，過去冷戰時期的制度與法律仍有價值。例如，許多會員國仍保有法定儲備制度、關鍵基礎設施保護規範，雖然部分一度暫停使用，但重新檢視與復活這些傳統，能成為今日危機應變的有用工具。

古力哲也特別點出「志工文化」的重要。他舉例，奧地利人口900萬卻有25萬名消防志工，這樣的民防基礎顯示全民參與是韌性的支柱。他強調，韌性不應建立在恐懼，而是建立在歸屬感與責任感，唯有如此，才能真正讓社會全面動員。

他提醒，資訊安全也是關鍵挑戰。假訊息與資訊操弄已對民主社會構成實際風險，歐盟投入大量資源應對，也持續將資訊防護視為核心課題。他建議台灣在發展韌性時，更需兼顧資訊空間的保護與社會溝通，讓民眾理解為何韌性如此重要。

古力哲強調，歐洲與台灣雖處於不同環境，但透過交流經驗、靈活調適，他相信台灣能進一步強化社會的整體防衛與備災能量。

