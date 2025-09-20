徐巧芯現身航太國防展 網：去看以後要怎麼刪國防預算？

「台北國際航太暨國防工業展」展期到今天，國民黨立委徐巧芯也前往參觀並拍照上傳至社群平台。（圖擷自徐巧芯Threads）

2025/09/20 15:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台北國際航太暨國防工業展」展期到今天，國民黨立委徐巧芯也前往參觀並拍照上傳至社群平台，不少網友看到PO文相繼留言，有人酸說「砍國防預算後回來看國防展，算不算一種縱火犯回到案發現場看自己的傑作？」、「刪預算還敢去喔呵呵」。

據了解，立法院財政委員會8月28日審查114年度中央政府總預算追加預算案，在國防部預算部分，國民黨立委馬文君、徐巧芯、賴士葆提案刪減1.77億元。

包含國防政策規劃與督導327.5萬元；軍事博物館3000萬元；部隊視導慰問、專案會議、事務機具採購及公共關係581萬元；文宣心戰、保防安全所需經費1957.7萬元；戰備營區安全防護等所需經費504.2萬元；演訓任務及軍事交流9063.5萬元；通資督考費1398.7萬元；武器裝備採購履約督導、驗收及專案管制所需經費706.8萬元；一般武器採購準備作業、辦理軍事投資建案講習193萬1千元。

徐巧芯今日於Threads發文表示，「國防太空展，還蠻推薦大家去走一走的！」許多網友看到徐巧芯前往國防工作展後湧入留言，有人說「可惜預算被國民黨刪了」、「去看以後你要怎麼刪國防預算嗎？」、「看看被你砍的軍購剩下那些嗎？」、「The蹭，刪一堆國防預算還有臉去？」、「刪預算刪爽爽，還有臉去蹭國防展」、「去看國防展，然後再來砍國防預算，嗯......真是好棒棒！」。

馬文君、徐巧芯等砍國防預算逾1億 綠委：這就是國民黨弱台決心

