讚韌性深植台灣社會 英駐台代表秀華語：我對台灣危機應對有信心

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）20日在總統府「韌性台灣‧民主永續」論壇上以華語說，「我對台灣危機應對有信心」。（圖取自總統府官方頻道）

2025/09/20 14:49

〔記者方瑋立／台北報導〕明天是921國家防災日，也是總統府全社會防衛韌性委員會成立一週年，總統府今（20）日舉行「韌性台灣•民主永續」國際論壇，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）在專題講座中強調，危機應對已深植於台灣社會，她秀華語說「我對台灣有信心」。不過，她也勉勵，危機準備永遠不會完美，必須持續進行，而關鍵挑戰之一就是如何在平時民間體系以及危機體系之間順利轉換。

包瓊郁特別聚焦「公私協力夥伴關係」（PPP），強調這是英國危機應變的核心之一。她說，PPP並非僅在危機時臨時動員，而是從一開始就納入危機規劃，從概念、契約到法律架構都清楚定義，並貫穿危機規劃的全生命週期。她提醒台灣「不要忘記 PPP」，因為政府的架構與企業的物流、供應鏈與服務能量可以形成互補。

她進一步介紹英國三大制度經驗，包括作為政府內部作業指南的「AMBER手冊」，規範英國在各層級如何協調因應危機，內容包含職責與架構的清晰、輔助性原則（盡可能在基層解決）、全生命週期的應對，以及可即時取得的數據平台「Resilience Direct」，這些設計能確保危機應對過程透明且有效。

其次，包介紹，COBR（縮寫，內閣簡報室，音同COBRA）是英國政府重大危機的中樞機制，啟動後會明確宣告進入危機狀態，由中央政府主導，納入社會組織與軍方等單位，並透過「金、銀、銅」三級架構分別負責戰略、戰術與前線執行。她舉例，2017年曼徹斯特體育館爆炸案、2021年COVID疫情應對，都是COBR發揮作用的案例。

第三則是戰略溝通（STRAT comms，又譯戰略傳播），包瓊郁強調這對維繫公眾信任與掌控敘事極其關鍵，不僅能避免假訊息影響，還能支持實際應變作業。當談及英國的緊急應變，只要記得COBR、STRAT comms」，就清楚明瞭。

包瓊郁也引述歐美民間傳聞出自孔子的一句話說，「不論你走得快或慢，重要的是不要停下來」。她提醒台灣，持續學習、持續推進，就是建構韌性的唯一道路。

