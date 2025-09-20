為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨主席改選10月登場 6強名單揭曉 盧秀燕態度曝

    面對媒體詢問國民黨主席問題，盧秀燕笑而不答。（記者蔡淑媛攝）

    面對媒體詢問國民黨主席問題，盧秀燕笑而不答。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/20 14:49

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨主席10月18日改選，前台北市長郝龍斌登記參選，總計有6人完成登計，領表前郝透露，台中市長盧秀燕在前一天傳簡訊要他加油，對此，盧秀燕今（20）日面對媒體詢問支持哪位參選人、以及對參選人的期許，則是笑而不答。

    國民黨主席選舉昨天（19日）完成候選人領表登記作業，總計有前立委鄭麗文、國民黨立法院黨團書記長羅智強、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副主席郝龍斌、前國代蔡志弘以及孫文學校總校長張亞中完成登記，今天進行抽籤並公告候選人名單。

    盧秀燕今天參加青年事務諮詢委員會授證典禮暨共識營前，面對媒體詢問支持哪位參選人，笑而不答，直入會場；會後再被問及對參選人的期許，僅說「謝謝」，未停下腳步即離去。

    盧秀燕今天授證給新任青年事務諮詢委員，新任委員康平皓邀盧自拍時則喊話「一起關注財劃法的修法」，市長也回應說好，謝謝，康平皓會後則把這段影音放上threads，PO文已叮嚀市長「要一起關注財劃法修法，她有答應我歐。」

    會中也有新任委員羅振維的阿嬤將過百歲生日，也邀盧秀燕錄短影音祝賀。

    盧秀燕會中致辭表示，青年是台中創新的驅動力，台中青諮會為市府與青年對話的重要平台，過去3屆青年委員提案參採率近9成，青年意見能直接傳達至市府決策核心。

    第4屆青諮會自6月起公開招募，歷經兩個多月的資格審查、書面評選及面試，共有100位青年代表獲選，有客家族群10位、原住民4位、新住民二代4位及身心障礙者，並涵蓋律師、心理師、教育工作者、餐飲、藝術與休閒、金融專業人士及在校學生等各領域青年，都市發展局副局長曾文誠、勞工局副局長羅群穆及教育局副局長郭明洲等議題小組主政機關今天也代表共同參與。

    新任青諮委員邀盧秀燕自拍要求關心財劃法修法。（翻攝自threads）

    新任青諮委員邀盧秀燕自拍要求關心財劃法修法。（翻攝自threads）

    盧秀燕會中致辭表示，過去3屆青年委員提案參採率近9成.。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕會中致辭表示，過去3屆青年委員提案參採率近9成.。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕授證給新任青年事務諮詢委員。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕授證給新任青年事務諮詢委員。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕授證給新任青年事務諮詢委員，有委員要求合影自拍。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕授證給新任青年事務諮詢委員，有委員要求合影自拍。（記者蔡淑媛攝）

    新任委員帶著寶寶上台接受盧秀燕授證。（記者蔡淑媛攝）

    新任委員帶著寶寶上台接受盧秀燕授證。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播