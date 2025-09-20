為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉6人競逐 王義川：除了「他」其他都是跑龍套

    民進黨立委王義川。（資料照）

    民進黨立委王義川。（資料照）

    2025/09/20 14:27

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席選舉登記截止，6位參選人資格審查合格。對此，民進黨立委王義川今（20日）斷言，現在看來已定於一尊，除了前台北市長郝龍斌，其他人都是跑龍套的。

    國民黨中央選舉監察委員會今天上午通過審查這6名候選人資格後，隨即辦理候選人號次抽籤並公告候選人名單。孫文學校總校長張亞中1號、前國大代表蔡志弘2號、國民黨立委羅智強3號、郝龍斌4號、前立委鄭麗文5號、前彰化縣長卓伯源6號。

    對此，王義川出席民進黨慶活動時受訪評估，國民黨主席選舉現在看起來已「定於一尊」，也就是郝龍斌，其他都是來跑龍套的，祝福郝龍斌好好帶領國民黨，政黨之間競爭合作，一起為中華民國、為台灣更好，不要再陷入政黨惡鬥。

    至於黨慶活動，王義川說明，每年都會舉辦，基層組織的經營很重要，今年特別來感謝黨員，一起在桃園市基層服務，同時也來聽聽大家的心聲、以及對於市政的要求，構思如何讓桃園與台灣更好。

    王義川表示，民進黨在桃園沒有區域立委，得靠不分區立委，若中央黨公職能下鄉到桃園各地拜訪、經營組織，都是很好的事，也是為了奠定2026及2028兩場大選，大家都開始跑基層、聽取意見，讓中央執政能夠做得更好。

    圖
    圖
