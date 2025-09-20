首場國民黨主席候選人辯論會 郝龍斌婉拒 卓伯源成不速之客

首場國民黨主席候選人辯論會，受邀的郝龍斌婉拒，卓伯源未受邀成不速之客。圖為今日稍早在黨中央的抽籤號次情形。（記者方賓照攝）

2025/09/20 14:22

〔記者施曉光／台北報導〕「中天新聞」今日下午舉辦國民黨主席候選人辯論會，雖然候選人總共有6人，但「中天新聞」僅邀請羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌等所謂「4強」候選人，不過，郝龍斌昨稱「實在是當初沒有答應」，並以行程衝突為由，今日沒有出席辯論會，最後只有羅、鄭、張3人同台辯論，未受邀參與的另一位國民黨主席候選人卓伯源，則跑到現場表達抗議，成了「不速之客」。

由於沒有收到參與辯論會的邀請，卓伯源今天下午跑到中天電視台現場抗議，質疑這場辯論會「中天新聞」明明寫得很清楚是國民黨主席候選人的首場大辯論，為何作為一名合格候選人，他卻無法參與辯論？而且只有邀請4人參加，是否有「意圖使人不當選」的問題？

請繼續往下閱讀...

卓還說，今天早上他特別排除行程，專門北上來到現場，希望有機會參與這場辯論，但他最後還是未能如願參加。

面對郝龍斌婉拒，「中天新聞」日前聲明質疑郝龍斌「反悔」，揚言要準備郝龍斌的人形立牌擺在辯論現場，並向喊話郝「等你到最後一刻」，因此雖然今天郝龍斌本尊沒有現身，辯論會現場仍保留一個空位子，並且擺放著郝龍斌的人形立牌。

首場國民黨主席候選人辯論會，受邀的郝龍斌婉拒，卓伯源未受邀成不速之客。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法