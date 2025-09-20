為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    未受邀藍黨主席辯論 卓伯源怒批中天不要臉：憑什麼封殺我

    中天新聞舉辦「國民黨主席大辯論」，同樣也是候選人卻未被受邀的前彰化縣長卓伯源到現場抗議，為什麼中天封殺不讓他辯論，卓因被阻擋而無法進入會場。（記者方賓照攝）

    2025/09/20 14:12

    〔記者劉宛琳／台北報導〕中天新聞舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請4位黨主席候選人進行辯論，前台北市長郝龍斌日前已決定不參加。不過，由於國民黨主席有6人登記，前彰化縣長卓伯源今天突然出現在現場，抗議為什麼中天封殺他不讓他辯論，6人參選只挑4人辯論，更暴怒批中天「不要臉」。

    中天新聞邀請郝龍斌、國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中參加「國民黨主席大辯論」，而中天的選人標準是僅選聲量前4強的候選人，因此也登記參選黨主席的卓伯源、蔡志宏都未受邀。

    鄭麗文受訪完以後，卓伯源突然亂入中天大廳，直衝聯訪麥克風前，抗議中天新聞，為什麼明明有6個黨主席候選人，他們可以自己只找4個參加，然後用國民黨主席大辯論的平台和口號，既然如此，那合格的候選人為什麼不能參加？那請問以後登記是不是要跟特定媒體登記？批評中天意圖使人不當選。

    卓伯源更暴怒批評中天「不要臉！」這是民主嗎？媒體不公正，政黨政治可以這麼搞的嗎？中天今天用國民黨主席大辯論的口號，就應該每一個候選人都要讓他上台，「你憑什麼封殺特定的候選人？你憑什麼封殺我 ？你違法你知道嗎？你侵害權利你知道嗎？你說清楚講明白！」

    中天新聞舉辦「國民黨主席大辯論」，同樣也是候選人卻未被受邀的前彰化縣長卓伯源到現場抗議，為什麼中天封殺不讓他辯論，卓因被阻擋而無法進入會場。（記者方賓照攝）

