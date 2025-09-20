普發萬元政院擬增「不領取」選項 林俊憲：若增加作業成本要再考量

普發萬元現金領取管道，除直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類外，行政院長卓榮泰指示財政部增設「不領取」選項。（資料照）

2025/09/20 14:23

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰昨天指示，財政部研議增設不領取普發現金的選項可行性。民進黨立委許智傑支持增設不領取的選項，民進黨立委林俊憲則說，領取與否的決定權在人民，沒有領取就已經表達意見；他認為，若增設選項會增加行政作業成本、時間，就要再考量。

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，批評舉債發錢是債留子孫，呼籲政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項，並限定於國家重大災難或外敵侵略時使用。釋昭慧昨拜會卓揆，卓揆請財政部研議普發現金登記網站建置時，增設「不領取」選項可行性。

民進黨立委林俊憲表示，台灣是民主自由社會，一定有開放多元不一樣的聲音，是否領取1萬元，決定權在於人民，沒有領取其實就已清楚表達意見，當然沒有領取背後也有很多因素，可能是忘記或出國不在等。

至於是否需要再增設「不領取」的選項，林俊憲認為，若會增加行政作業成本、時間，是否需要增加這選項，「我看就見仁見智，就要真的再考量」，呼籲行政院應盡快決定並公布原則，正反都會有人支持。

民進黨立委許智傑則說，支持卓榮泰所說提供不領取1萬元的選項，呼籲更多人一起響應捐1萬元助弱勢的行動 。

曾為癌友的民進黨立委邱議瑩則表示，她會將普發現金1萬元捐款給癌症希望基金會。她希望這1萬元捐贈能匯聚更多人的愛心，無論是風災後的家園重建，或是罕病弱勢的關懷，鼓勵民眾在行有餘力的時候，一起讓社會更互助、團結。

