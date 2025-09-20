張亞中：若當黨魁絕不容許黑箱作業與密室操作

首場國民黨主席候選人辯論會今日舉行，圖為稍早在黨中央進行候選人號次抽籤情形。（記者方賓照攝）

2025/09/20 14:51

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨主席朱立倫的子弟兵凌濤昨日批評有人質疑這次黨主席選舉黑箱，乾脆就不要參選，國民黨主席參選人張亞中今日下午參加「中天新聞」所舉辦的候選人辯論會前受訪回應稱，國民黨這次選舉出了很多問題，參選時程可以延後2週，黨員補繳黨費取得投票資格的期限從6月18日延後到9月10日，參選人可以臨時發給聘書取得參選資格，而且朱立倫「喬」心目中的適當人選，他要請問，難道自己沒有機會參與這場「黑箱」，沒有資格說出來嗎？如果當選黨主席，未來他絕不容許還有黑箱作業與密室操作。

張亞中表示，政治是協商，當然可以關門談，但如果是為了利益交換，那就不是一個黨主席所應該做的事情，參選是黨員的權利，即使選舉再不公平、作業再黑箱，甚至有人提醒他要指派監察員，認為這次選舉不公平，而且他高度懷疑黨員名冊完全合法嗎？如果自己放棄參選，就等於是向權貴政治低頭與逃避。

請繼續往下閱讀...

張亞中強調，自己不是看到台中市長盧秀燕不參選才選，大家也都知道他已經準備很久，國民黨權貴政治操作何只是一朝一夕，「愈有問題，我愈要參選」，明知選舉不公平，還是要參選到底，他並呼籲大家把選舉不公正的現象告訴他，未來會進行究責並改革。

至於國民黨副主席連勝文今日上午呼籲所有參選人不要傷害黨的形象，而且不排除黨紀嚴厲處分的說法，張亞中說，國民黨總理孫中山說過，國民黨有非常多的優秀同志，也有人汲汲營營在爭取利益，難道孫中山也在攻擊國民黨？國民黨總裁蔣介石過去對國民黨也有很多批評，難道是在破壞黨？他不能提出看法嗎？有人說提出批評就是破壞黨的團結，請問這是誰的團結？是權貴階級的利益被破壞了？他並強調，相信連勝文的發言並非針對他個人。

