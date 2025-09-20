為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    再批財劃法不公！ 國立高中改隸市立？ 黃偉哲︰何必強人所難

    對於國立高中改隸市立，台南市長黃偉哲今日受訪表示，不必強人所難。（記者洪瑞琴攝）

    對於國立高中改隸市立，台南市長黃偉哲今日受訪表示，不必強人所難。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/20 13:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕財劃法新制上路，中央財源大幅縮減並牽動中央與地方事權調整，外界關注國立高中（如台南一中等原省立學校）是否下放地方改隸市立。台南市長黃偉哲今（20）日受訪再批財劃法不公，強調國立學校改制不僅讓地方財政背上沉重負擔，連校方也更傾向維持中央體系，「何必強人所難？」他對改隸一事語帶保留。

    黃偉哲指出，新版財劃法讓「富者愈富、貧者愈貧」。以台北市增加452億元，但台南僅增加174億元，卻須承擔龐大事權移轉，包含國立單位學校改隸地方，估計將增加180億元到200億元歲出，光這一筆就已超過新增財源；再加上部立醫院可能要改市立醫院，勞、農保中央補助取消，地方「算來算去仍是大虧」。

    他強調，財劃法原意是增加中央對地方補助，但現行分配公式嚴重失衡，已經不是單純的計算問題，而是公平問題，「這樣下去只會造成台灣分配更不均，讓社會撕裂成富到流油與窮到流浪的兩個世界。」黃偉哲呼籲，立法院應重新檢討修法，避免地方財政雪上加霜。

    教育部國教署表示，考量財政收支劃分法修正後，中央經常性收入將減少，地方財源結構與比例已有調整，教育部將持續與台南市政府進行教育部主管國、私立高中改隸、移轉之協商；至學校改隸、移轉前，仍屬教育部主管，其權利義務均維持現況，不影響學生權益。

