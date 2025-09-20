為新北大巨蛋、殯葬設施尋求解方 劉和然將赴新加坡考察殯葬、體育設施

有意參選2026年新北市長選舉的現任副市長劉和然將於明（21）日至25日率市府團隊前往新加坡。（記者黃子暘攝，資料照）

2025/09/20 13:41

〔記者黃子暘／新北報導〕爭取參選2026年下屆新北市長的新北市副市長劉和然，將於明天（21日）至25日率市府團隊到新加坡進行5天的市政參訪，據了解，劉和然此行將以「殯葬業務考察、環境治理交流、AI城市治理經驗借鏡」為主軸，隨行官員包括民政局長林耀長、殯葬管理處長陳健民等人；位在板橋區的市立殯儀館（板殯）原地重建優化或異地遷建，正反意見僵持，劉的參訪成果也受到地方矚目。

新北市府指出，劉和然這趟參訪，目的是讓新北市在殯葬制度、環境治理及人工智慧（AI）城市治理等面向獲得更多國際經驗，劉和然將與新加玻的官方單位、產業及新創企業交流，蒐集具體案例與作法。

請繼續往下閱讀...

據了解，劉和然會參訪新加坡的殯葬設施，包括翡瓏山聖所、萬里火化場、蔡厝港墓園與富貴集團紀念館等，並拜會新加坡國家環境局，針對殯葬管理與城市環境永續交換意見，尋求新北可以借鑑的經驗。

另外，新北市積極籌建大巨蛋，劉和然身兼大巨蛋專案的召集人，此行也參訪新加坡城市規劃展覽館、新加坡國家體育場，了解國際大都會如何整合場館與城市功能，把新加坡舉辦大型賽事、演唱會的規劃作為新北大巨蛋藍圖規劃參考。

劉和然也將拜訪新北青年創業代表「Evercomm」創辦人Ted Chen，該公司專注於淨零碳排、低碳永續及氣候風險的新創企業，並將實地考察新加坡在高科技與AI城市治理的成效，預計返國後提出AI治理策略。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法