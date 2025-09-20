許智傑拚高雄市長成立辦公室 賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、楊曜都來了

同樣有意角逐高雄市長的民進黨立委許智傑（前右）與賴瑞隆（左二）互相加油打氣。（記者李惠洲攝）

2025/09/20 13:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委許智傑參選高雄市長黨內初選，今（20）日上午在巨蛋商圈成立初選辦公室，「競爭對手」立委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩都到場祝賀，已宣布不再競選連任的澎湖立委楊曜也專程搭機趕來，人潮擠爆，顯現許智傑的好人緣與動員力。

這是繼邱議瑩設立競選辦公室後，第二位設立競選辦公室的綠營高雄市長參選人，在越接近民調初選階段，各路人馬紛紛增加參選力道，讓初選議題增溫不少。

今天現場估計湧入上千人，除了前總統陳水扁、前立法院院長王金平、高雄市長陳其邁均贈送花籃鼓勵，投身初選的同黨立委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩都親自趕來祝賀，展現「兄弟登山、互相鼓勵」的良性競合態勢。

高雄各類工商地方社團與民間團體，如高雄科大校友會、高師大校友會、雄中校友會、高雄大學校友會、高雄教育產業工會、嘉義同鄉會、高雄市農會及各區農會、高雄區漁會、商會、工會、救國團、獅子會、青商會、同濟會等上百個團隊，今天都派出代表到場致意。

林岱樺受訪時說，祝福許智傑委員，民進黨要改革、要團結才能勝選，「大改革，大進步，謝謝!」；楊曜則強調讓許智傑接棒，是智慧的選擇。

許智傑表示，他「不是選到底，而是要選到贏」，從政27年，始終保持服務不分對象，問政不分藍綠的初心，若獲得市民肯定，擔任未來高雄市長，會以打造高雄成為台灣AI首都為目標，並延續陳其邁市長的五星市政，讓高雄的市政滿意度繼續蟬聯六都第一。

許智傑說，從今天同黨立委的出席，就可看出最後不管是誰出線，民進黨最後都會團結一致，贏得勝利。

許智傑在巨蛋商圈成立初選辦公室。（記者李惠洲攝）

下屆不再參選的澎湖立委楊曜（右）特地趕來為許智傑（左）打氣。（記者李惠洲攝）

初選辦公室成立典禮估計湧入上千人，擠滿人行道。（記者李惠洲攝）

