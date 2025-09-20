為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    出席黨務客家會議同框朱立倫 郝龍斌：這次一定要作成藍白合

    前台北市長郝龍斌登記參選國民黨主席，他說「這次一定要作成藍白合作」。（記者黃子暘攝）

    2025/09/20 13:26

    〔記者黃子暘／新北報導〕前台北市長郝龍斌登記參選國民黨主席選舉，今（20）日赴新北市板橋區參加黨中央客家委員會務會議，與現任黨主席朱立倫同框。郝龍斌說，他參選黨主席是希望讓失敗的痛苦不再延續，「這次一定要作成藍白合作」，且要重返執政。

    郝龍斌表示，過去國民黨已有2次非常不好的經驗，讓支持者失望、讓黨承受非常大痛苦，2024年大選雖有60％在野力量，仍然失敗，主因是提名過程出現技術問題風波，造成溝通不良、互信不足；在面對大罷免時，藍白已經奠定非常好合作基礎，在此之上要更進一步合作，他參選黨主席就是希望失敗的痛苦不再延續，「這次一定要作成藍白合作」且要重返執政。

    郝龍斌指出，2028年大選是國民黨員共同期盼，他做過環保署長、台北市長、2任立委以及國民黨副主席，行政經驗充足且熟悉黨務，盼再獲取黨員、客家鄉親信任，2028年下架民進黨、2026年地方首長選舉就要勝利。

    席間，郝龍斌也積極拉票表示，「未來所有黨內的運作，甚至未來黨內的選舉，我一定會尊重所有的客家鄉親」。

    前台北市長郝龍斌登記參選國民黨主席選舉，今（20）日赴新北市板橋區參加黨中央客家委員會務會議，與現任黨主席朱立倫同框。（記者黃子暘攝）

