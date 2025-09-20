徐國勇稱「無台灣光復節」 朱立倫：若無光復賴清德當託管地總督？

國民黨主席朱立倫今（20）日赴新北市板橋區參加黨中央客家委員會會務。（記者黃子暘攝）

2025/09/20 13:45

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨主席朱立倫今（20）日赴新北市板橋區參加黨中央客家委員會會務，席間提及若2024年大選藍白合，相信如今執政的就是國民黨，他也批評民進黨秘書長徐國勇「沒有什麼台灣光復節」一說是自取其辱，若台灣沒有光復，那總統賴清德「坐在那個總督府裡面，當託管地的總督喔」？朱也表示，因中央要苛扣地方一般性補助款，下個會期將推動一般補助款不可擅自減少，落實中央地方分權。

朱立倫說，國民黨2022年贏得15個縣市，每位首長、民代都認真服務，遺憾2024年最後關鍵時藍白沒有合，否則相信今日執政的就是國民黨，不過藍白在國會努力合作，通過許多福國利民法案，包括還稅於民普發一萬元現金、還假於民，民進黨無論再怎麼騙仍抵不過民意壓力、不得不屈服。

朱立倫也劍指徐國勇的「無光復節」說。朱表示，台灣若還沒光復就是殖民地、託管地，那賴清德「坐在那個總督府裡面，當託管地的總督喔？」「哪有自己的執政黨的秘書長污辱自己說『我不是台灣的主人』、我的爸爸媽媽我到現在還沒有找到」，自取其辱，台灣屬於中華民國是1945年至今的事實。

朱立倫也提及財政收支劃分法修法後的公式爭議表示，修法目的就是認為中央不該集錢又集權，結果中央說因為公式略有瑕疵所以無法分配、剩345億元，「按照立法精神，就是全部要分給地方就分完了嘛」，怎可又苛扣地方一般性補助款？現在中央是逼著立院下個會期要再修法一般補助款不可擅自減少，而是要公式化、按過去分配，才能達到真正的中央、地方分權。

「黨務的改革絕對不可能中止」，朱立倫指出，國民黨產早被沒收得一乾二淨，「從主席到各位都是志工」，要用志工精神讓黨務更好，團結重返執政。

