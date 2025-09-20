民眾黨桃園市黨部成立 將推薦人才投入2026地方選舉

民眾黨桃園市黨部暨立委劉書彬聯合服處成立大會，左起為立委涂權吉、立委邱若華、市黨部主委高宇彥、立委劉書彬、主席黃國昌、桃園市長張善政、議長邱奕勝、立委萬美玲、立委牛煦庭等人共同剪綵。（記者謝武雄攝）

2025/09/20 13:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨桃園市黨部暨立委劉書彬今舉行聯合服務處成立大會，除主席黃國昌率黨部主管到場，桃園市長張善政、議長邱奕勝及立法委員萬美玲、涂權吉、邱若華、牛煦庭、呂玉玲皆到場，營造藍白合作氛圍；劉書彬及黨部主委高宇彥都強調，會深耕桃園，強化組織動員，推薦最優秀人才給桃園市民，迎接2026地方選舉。

黃國昌也分享，一早從台北騎腳踏車，沿著西濱公路到永安漁港，「看到海景，覺得這真的是一個很美麗的城市」，他也強調，人民已經厭倦民進黨挑起對立、操弄仇恨，「不分執政與在野，只要為人民好，大家就能合作」。

最後他也感謝桃園鄉親在2024大選給予前主席柯文哲41萬票支持，「每一張選票不僅是一份恩情，更是一份托付。」雖然民眾黨在桃園還沒有議員、立委席次，但相信劉書彬接下了桃園責任區後，會深根桃園，民眾黨會是桃園最堅實的後盾，一起推動桃園與台灣繼續前進。

劉書彬表示，但這段期間深刻感受到政界前輩對她支持與期待，在立法院與中央一同推動改革過程中，「我們共同創造很多奇蹟，讓台灣在混沌之中能夠繼續往前」；展望未來，除繼續在桃園為鄉親打拚，接下來她將投入更多心力深耕桃園基層，強化組織動員，迎接2026地方選舉的挑戰，也呼籲支持者「一起支持民眾黨，也支持在野的合作！」

張善政致詞時表示，此次大罷免，民眾黨在桃園基層動員貢獻卓著，表示「藍白合作」在中央與地方都是最佳夥伴。

民眾黨桃園市黨部暨立委劉書彬聯合服處成立大會，主席黃國昌、桃園市長張善政及多位立委與支持者合影。（記者謝武雄攝）

