獨家》國安人士揭中國AI造假猖狂 竟變造賴總統談話

2025/09/20 13:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕AI語音深偽技術已從社群娛樂，演變為邪惡軸心國家對民主國家進行資訊戰的新形態武器。對此，國安人士提醒，過去3個月來，從美國國務卿魯比歐遭冒用進行外交詐騙，到最新發現我國總統賴清德再次被製作深偽影片帶虛偽風向，同樣都是透過AI深偽技術，相關證據顯示北京持續，並且惡意的針對民主國家進行系統性攻擊。

國安人士指出，今年6月，不法分子利用AI生成的魯比歐聲音與文字風格，透過即通訊軟體及簡訊、語音信箱等方式偽裝成盧比歐，向至少三位外國部長、一位州長及一名國會議員發送訊息，意圖獲取機密情報或帳戶存取權。本案當時雖然沒有造成實際危害，但美國國務院旋即所有駐外使領館通報風險，提升網路安全防護措施，並與包含FBI在內的執法部門合作調查。

台灣國安單位另發現，9月17日，YT頻道「AI命運共同體」就出現一段標題為「賴清德投入9000億軍費竟然是為了…！」，模擬我國總統賴清德與副總統蕭美琴兩人對話，經過AI變造的賴清德在片中說出「現在中國大陸愈來愈強大」「美國已無法遏止中國，沒準哪天就把我們交易出去」、「就是把美國的裝備全買過來，我們也打不過中共」、「我們得趁這段時間多撈點，以後就沒有機會了」。

這位人士指出，這段由AI生成全長48秒的深偽造假影片，幾乎劇本般的依序傳遞「挺中」、「疑美」、「疑軍」、「疑賴」的造謠標籤，符合北京當局長期以來對台灣攻擊的造謠敘事。該頻道於今年7月底建立，短時間已+累積超過1.2萬名訂閱者，發表超過50部影片。資安人士分析，該頻道除了使用簡體中文，用字、語境與輸出敘事等均與中國官媒相同，明顯是中國在社群的協力者。

此外，美國范德比大學國家安全研究所近期也指出，一家與中國軍方關係密切，名為中科天璣的公司，透過系統持續從社群媒體挖掘超過5000個台灣民眾帳號資料，建立動態的心理側寫，包含對中態度、政治傾向，甚至包含個人的價值觀、信仰、情感傾向等，將生成式AI與龐大的個人資料庫整合。最後於2024年總統大選時，對這些帳號投放如貪腐、投降等對政府不實的指控，並在社群媒體發布深偽影片，試圖影響大選結果。

國安人士指出，這樣不可思議看似電影情節的劇情，已經在真實世界上演，顯示認知戰除了過去傳統的大眾傳播宣傳模式，已轉型為能夠針對個人特徵進行精準投放的影響力操作，甚至透過深偽影片，讓人無法輕易分辨，提醒國人除了增強媒體識讀能力，遇到不合邏輯的影片或詭異論述，務必進行事實查核。

