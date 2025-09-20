為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國安人士揭「AI深偽頻道」 48秒輸出「疑美」、「疑軍」、「疑賴」紅色風向

    資安人士進一步揭露，中國網軍持續對外輸出疑美論、吹捧習近平等訊息，並透過各類平台創設頻道，使用AI造假散播「揚中、貶台、批美」影片。（記者蘇永耀翻攝）

    資安人士進一步揭露，中國網軍持續對外輸出疑美論、吹捧習近平等訊息，並透過各類平台創設頻道，使用AI造假散播「揚中、貶台、批美」影片。（記者蘇永耀翻攝）

    2025/09/20 13:43

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統川普與中國領導人習近平甫通話，討論包括TikTok美國業務移轉等重大議題。川普政府與國會均認為，該平台會進行大量的用戶進行數據收集、分析，中國政府有可能利用這些研究傳播錯假資訊，對美國安全造成危害。對此，資安人士進一步揭露，中國網軍持續對外輸出疑美論、吹捧習近平等訊息，並透過各類平台創設頻道，使用AI造假散播「揚中、貶台、批美」影片。

    國安人士發現，youtube頻道「AI命運共同體」於今年7月28日創立，截至目前累積1.2萬名訂閱者與51部影片。頻道雖然宣稱「純粹為了娛樂」，但該頻道成立至今，發布多則以捏造政治人物談話、影像、語音的影音，並與中國官方長期立場一致，散布各類「揚中、貶台、批美」等政治陰謀論。

    國安人士指出，該頻道在9月17日發布一段AI生成的賴清德與蕭美琴兩人對話影片，在片中說出「美國已無法遏止中國，沒準哪天就把我們交易出去」、「就是把美國的裝備全買過來，我們也打不過中共」、「我們得趁這段時間多撈點，以後就沒有機會了」，這段透過AI造假生成的48秒影片，依序製作出與北京當局長期輸出「疑美」、「疑軍」、「疑賴」的造謠敘事。

    國安人士分析，該影片觀看數雖然僅約不到2000次，按讚與留言數也都極低，但推估其真正目的是吸引不知情的一般民眾受騙，或是對政府不滿的民眾協助擴散。

    國安人士提醒，也許第一個分享影片的人知道這是AI假影片，只是單純覺得有趣所以分享給朋友，但當大量擴散分享到第5層、第10層後，就無法確保所有人都能理解這是錯誤資訊，萬一有人相信這是真的，導致對政府失去信任，甚至做出不可控的行為，就會造成遺憾。

    國安人士表示，這類操作手法，代表錯假資訊透過結合深偽技術，形成虛假訊息操作的混合攻擊，成為新型資安威脅。影響程度不僅侷限於個別影片的觸擊者，也對民主制度信任基礎造成系統性侵蝕。國安單位須從多層次包含技術、法律、媒體識讀、公民教育等多種面向，才能有效遏制敵對勢力的惡意攻擊。

    相關新聞請見

    獨家》國安人士揭中國AI造假猖狂 竟變造賴總統談話

    多個「靠北」粉專不單純 被爆中國經營內容農場

