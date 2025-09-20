為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    多個「靠北」粉專不單純 被爆中國經營內容農場

    無邊界內容農場在基隆市長罷免案期間，刊登謝國樑的「暖心故事」。（翻攝自林雨蒼臉書）

    無邊界內容農場在基隆市長罷免案期間，刊登謝國樑的「暖心故事」。（翻攝自林雨蒼臉書）

    2025/09/20 13:31

    〔記者蘇永耀／台北報導〕臉書近來出現許多「靠北」系列粉專，遭質疑來源並不單純。民間智庫「科技、民主與社會研究中心（DSET）」研究員林雨蒼昨（19）日發文指出，最近臉書上有許多「靠北」系列的粉專，遭人踢爆粉專背後多是來自香港的帳號經營；但事實上，這系列的粉專是由位於河北秦皇島的「無邊界集團」所經營的內容農場。

    林雨蒼說明，「無邊界集團」的前身就是經營「歡享網」的無為科技，之前也曾在台灣大量散播假資訊。這個集團大量經營各國的內容農場，並在香港有辦公室，「以香港作為跳板經營臉書上的各種粉專」。

    事實上，另有學者揭露，去年總統大選期間，有臉書粉專突大量張貼與平日貼文內容迴異且具有風向性的政治類文章，其幕後就是「無邊界集團」，外界因此質疑中共透過這家自媒體營運商，收購境外社群帳號，進行輿論操作。

    林雨蒼還提到，這系列內容農場有幾個特色。首先是從臉書粉專資訊中點選透明度，會發現經營者多在香港或是台灣以外的地點；另外，貼文下面會以留言的方式加上連結，引導使用者前往內容農場。他說明，這系列內容農場主要靠盜文、撰寫煽動文章，吸引人們點進去網站，以流量賺錢；或是像「靠北醫生」，會引導使用者上傳健檢報告拿「報告智能諮詢」。

    林雨蒼說，這個集團經營的內容農場粉專已經散播非常廣，比較知名的包括「舊時光」，專門上傳懷舊照片；還有一些專門寫明星故事，或是炒作台灣遊記。而這些粉專基本上都會用留言的方式，引導使用者去他們網站；這個集團還經營了許多「免費線上小說」的網站，一樣透過流量與廣告賺錢。

    林雨蒼示警，雖然目前粉專張貼內容主要是商業、娛樂，但先前如謝國樑罷免案時，這系列內容農場就刊登了他的「暖心故事」。請大家多小心，看到這類粉專要彼此多提醒注意。

    「靠北」系列粉專，遭踢爆來源不單純。（翻攝自林雨蒼臉書）

    「靠北」系列粉專，遭踢爆來源不單純。（翻攝自林雨蒼臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播