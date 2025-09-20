民進黨參選宜蘭縣長人選底定？ 林國漳首度哽咽回應「慎重考慮」

對於代表民進黨參選宜蘭縣長，林國漳哽咽回應會「慎重考慮」。（記者王峻祺攝）

2025/09/20 12:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕總統賴清德積極勸進宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳，參選下屆宜蘭縣長，歷經地方醞釀，今天總統府國策顧問林逸民邀集歷任重要黨公職拜會林國漳，盼能承擔重任參選。林國漳首度對外回應，哽咽會「慎重考慮」。外界視為人選已大致底定。

賴清德昨到礁溪與民進黨宜縣黨公職人員閉門座談，會後中央黨部秘書長徐國勇肯定林國漳是非常優秀的人選；今天一早林逸民就邀集行政院政務委員陳金德、勞動部政務次長黃玲娜、立委陳俊宇、前縣長林聰賢及前副縣長黃適超等人拜會林國漳。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，大家非常關心宜蘭整體發展，也對縣政憂心忡忡，宜蘭值得更好，也應有適合人選承擔宜蘭的期待與責任，歷任黨公職拜會林國漳，就是希望他可以承擔重任，縣民也有殷切期待。

林國漳今天首度對外回應，語帶哽咽地說，參與縣長選舉，從來就不是他的人生規劃，還是比較喜歡當律師、老師，但看到包括總統賴清德、行政院長卓榮泰以及民進黨友人、民間朋友的關心，傳私訊或打電話「希望他應該要承擔大局」。

他說，自己也是天人交戰，但有這麼多朋友的支持後，「我會好好慎重考慮」，家人雖抱持反對意見，仍會積極溝通，因為不只是為了個人，也為宜蘭、社會，後續會做好個人事業規劃，再評估適不適合參選。

陳金德也在臉書表示，地方團結一致，強烈期盼林國漳代表民進黨參選宜蘭縣長，林國漳品格端正、清廉正直，更了解民瘼、關懷弱勢，尤其具備法律專業、歷練豐富，定能做好縣長工作，期盼未來突破框架、連結社會，成為宜蘭進步的新力量。

總統府國策顧問林逸民（中）邀集歷任重要黨公職拜會林國漳（站立者），盼能承擔重任參選宜蘭縣長。（記者王峻祺攝）

