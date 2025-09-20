民眾黨推人選桃園市長？黃國昌：與張善政互動好「言之過早」

對於民眾是否派人參選桃園市長，民眾黨主席黃國昌（中）說言之過早，但與張善政互動良好，還推崇張善政是謙謙君子。（記者謝武雄攝）

2025/09/20 12:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨主席黃國昌今（20）日參加桃園市黨部暨立委劉書彬聯合服處成立大會，桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝都前往祝賀；對於2026選舉，黃國昌受訪時強調有意參選的優秀同志大爆滿，至於是否選市長，黃國昌語帶保留「現在講這個有點太早」，但強調民眾黨跟張善政「互動良好」，未來不管在選舉的競爭如何，民眾黨跟市府團隊都會保持友好關係。

黃國昌說，2024總統大選，前黨主席柯文哲在拿到桃園市3成選票，讓民眾黨在桃園有3分天下的實力，相信桃園鄉親對於民眾黨於2026選舉推出好的候選人是充滿期待，黨內有非常多優秀同事表態參選議員，對於中央黨部立場來說，就是挑選最好的人才，向桃園鄉親推薦最好的人才為桃園服務。

另記者問及是否會推派人選參選市長？還是支持張善政連任？黃國昌雖語帶保留「現在講這個有點太早」，但也推崇張善政施政表現有目共睹，是「理工男」、「科技男」也是謙謙君子，強調民眾黨跟張善政互動「非常良好」，雙方未來不管在選舉的競爭如何 ，「民眾黨跟張善政市府團隊保持友好關係，繼續幫桃園市民爭取福利」。

張善政致詞時推崇黃國昌在立法院表現「非常到位」，質詢也相當精準，讓人又欣賞又高興，劉書彬成立服務處更是對桃園的一大助力，目前桃園6席區域立委都是國民黨籍，加上民眾黨不分區立委劉書彬，期待未來在立法院，這7席桃園的委員一定會幫桃園爭取福利，「這一年多來，看到在立法院藍白合作無間，通過很多福國利民的法案」，他身穿「藍白色的衣褲」出席，代表「藍白合」是最好的夥伴，相信兩黨不管在地方還是中央，都是推動國家前進、推動地方政策最好的夥伴。

