川普擱置120億對台軍援？ 顧立雄：台美軍事交流按計畫節點進行

國防部長顧立雄。（資料照）

2025/09/20 12:59

〔記者陳政宇／台北報導〕美媒「華盛頓郵報」引述匿名人士報導稱，美國總統川普為與中國領導人習近平舉行峰會，因而暫停一項超過4億美元（約新台幣120億元）的對台軍援，白宮發聲明稱對台軍援決定尚未最終定案。國防部長顧立雄今（20日）表示，台美各項軍事交流仍按計畫節點進行，我國同時也持續與友盟國家交流合作，以維持區域和平穩定。

顧立雄今出席總統府全社會防衛韌性國際論壇「韌性台灣，民主永續」開幕式，媒體關切美方軍援計畫。顧回應，美台之間的軍事交流還是非常緊密和穩健，都持續按照計畫節點進行，美方的協助相當多，大家應該要有充分的認知，美國一直在協助我們進行相關的國防改革事務。

請繼續往下閱讀...

至於相關軍售軍援，顧立雄說，在還沒有正式公告前都不對外說明，我們還是要強化自我防衛能力，國防部會提出國防預算，根據作戰需求、需要的武器裝備，讓明年度國防預算達到GDP的3%。

顧立雄指出，我們同時也會和友盟國家持續交流合作，以美國為首，且同樣具有民主價值的夥伴結合，讓我們達成區域嚇阻的能力，來維持區域的和平穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法