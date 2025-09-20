台是美不可或缺夥伴！俞大㵢投書美媒：台灣提升國防預算、加碼對美軍購

我駐美代表俞大㵢投書美國右派媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News Network），強調台灣支持美國政策，除企業擴大對美投資外，總統也已宣示提升國防預算、擴大對美軍購，展現「以實力維護和平」決心。（圖取自Breitbart網站）

〔記者方瑋立／台北報導〕美媒「華盛頓郵報」昨（19日）引述匿名消息來源指稱，美總統川普為與中國貿易談判及可能的川習會，拒絕批准4億美元對台軍援案，白宮已澄清並未最終定案。我駐美代表俞大㵢今（20）日投書美國右派新聞網站「布萊巴特新聞網 」強調，台灣認同川普「再工業化」政策，企業已擴大對美投資，總統賴清德也已宣布提升國防預算至3.32%，同時透過特別預算加碼對美軍購，展現「以實力維護和平」的決心。

據了解，「布萊巴特新聞網」（Breitbart News Network）創立於2007年，該網站屬右派新聞及評論網站，以風格強烈著稱，能引起美國右派讀者和選民共鳴。

俞大㵢在「台灣是美國不可或缺的夥伴」一文中說，80年前同盟國在美國最偉大的一代領導下取得最終勝利，結束了第二次世界大戰的全球浩劫。中華民國台灣與美國盟友並肩作戰的故事至今仍在台灣廣為流傳，特別是「飛虎隊」中華民國空軍第一美國志願大隊的英勇事蹟。

他強調，在中國不斷進行歷史修正，虛假宣稱共產黨才是二戰核心力量的當下，更需要銘記台美在戰火中奠定的深厚情誼。

俞指出，中華民國遷台後的歲月裡，美國援助對台灣的生存與重建至關重要。有了那份支持，加上台灣人民的勤奮精神，台灣從農業經濟轉型為全球科技領先者。進入21世紀，台灣建立了世界級的半導體產業，供應晶片給美國最具創新的企業，從Apple到NVIDIA、AMD，成為美國科技崛起背後的「無聲夥伴」，並將持續協助美國企業在人工智慧時代保持領先。

俞大㵢表示，如今川普政府提出「讓製造業重返美國本土」，台灣完全支持這一願景。台積電在亞利桑那州投資1650億美元即是最佳例證，事實上，台灣對外投資已有40%流向美國。他並提到，今年8月14日至16日於達拉斯舉行的「台灣形象展USA」，有超過180家台灣企業前來洽商，凸顯出台灣已成為德州近18個月的重要外來投資者之一。

俞強調，台美的經濟與安全夥伴關係相輔相成。今年5月「香格里拉對話」上，美國戰爭部長皮特．海格塞斯就指出印太穩定的重要性。台灣作為負責任的成員，一向重申維護區域和平穩定的承諾。

俞大㵢說明，總統賴清德為此已承諾在2026年將我國國防預算提升至310.8億美元，占GDP 3.32%，並以2030年達到5%為目標；同時規劃一項特別計畫，採購近40億美元的美製防禦系統。自2016年以來，美國已批准對台超過260億美元的軍售，其中川普總統第1任期就佔了187.6億美元。

他指出，台灣同時正全力發展不對稱戰力、強化後備部隊、推進全社會韌性。他強調，台灣的指導原則是「以實力求和平」，目標是建立可信的嚇阻力，讓敵手根本不會把攻擊台灣列入計畫。

俞也強調，這不是挑釁，而是謹慎。台灣人民熱愛和平，賴總統也一再強調願與中國展開對話，但若有必要，台灣也已準備好捍衛自由與生活方式。

俞最後重申，在盟軍二戰勝利80週年的此刻，台灣依然是美國最堅定的朋友，並期待持續與華府合作，確保美國的領導力以及台美夥伴關係能在未來80年乃至更久，共同塑造一個和平繁榮的世界。

