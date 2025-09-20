托育檢定有黃牛代報「嬰兒淪人頭」 王美惠籲速修正報名漏洞

王美惠今披露，全國技術士托育人員技能檢定，因簡章規定「1人可代理10人報名」，導致現場出現「收費」代排亂象，連嬰兒都被當作「人頭」。（圖由王美惠辦公室提供）

2025/09/20 12:45

〔記者陳政宇／台北報導〕雙薪家庭已成常態，托育需求日益增加。民進黨立委王美惠今（20日）披露，她接獲大四幼教系學生陳情，學生報名全國技術士托育人員技能檢定時，因簡章規定「1人可代理10人報名」，導致報名現場出現「收費」代排亂象，荒謬到連嬰兒都被當作「人頭」占名額，托育檢定報名竟淪為黃牛牟利工具，這是對考生權益的踐踏。

王美惠說，今年檢定梯次已全數報名結束，沒有報到名的，只能被迫延到明年才能考試，這等於直接剝奪年輕學子及專業托育人員的考試機會。王美惠表示，當初開放代報名原是出於方便，現卻演變成制度漏洞，被黃牛代排牟利，這是違法的行為。

為此，王美惠表示，她已請勞動力發展署及技能檢定中心進行緊急協調，要求全面檢討報名制度，勞動力發展署也承認代排是個嚴重缺失，並現場做出承諾，現正規劃115年度相關之技能檢定，將從簡章中修改「代報名人數限制」，避免同樣的情況重演。

王美惠強調，托育人員是幼兒教育與照顧體系不可或缺的專業人力，檢定考試攸關專業養成與學成的認定。她並呼籲主管機關，任何影響公正性的漏洞都必須立刻修正，讓考生的權益獲得完整保障。

