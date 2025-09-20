2025國家正常化研討會 王美琇：最大的不正常是中國國民黨

辜寬敏基金會董事長王美琇20日出席「2025 國家正常化研討會」進行主題演講。（記者塗建榮攝）

〔記者李文馨／台北報導〕辜寬敏基金會董事長王美琇今天在「2025 國家正常化研討會」表示，台灣最大的不正常，是有一個以中國為命名的政黨「中國國民黨」，社會盤踞種種不正常的現象，都是國民黨統治後殘留下來的；她也說，大罷免後，中國共產黨、統派、國民黨、民眾黨4股勢力已經結合，最重要的目的就是奪權，把民進黨、總統賴清德鬥垮，希望每個人都要成為民主戰士。

辜寬敏基金會今天在集思北科大會議中心舉行「2025 國家正常化研討會」。王美琇致詞表示，這是基金會第二年舉辦「國家正常化研討會」，因為「大象還在客廳裡」，這個社會還有很多不正常的現象，盤踞在生活空間、政治場域、社會、腦袋裡。

她說，很多60歲以上的朋友，時常會說「光復後」，這是非常錯誤的觀念，國民黨不是來光復，而是侵佔台灣展開威權統治；有很多人會說「我們中國人」，這也要不斷地糾正；也有退休外交官會不經意的說，台灣有現在的民主繁榮，是因為蔣介石帶著100多萬人來台，國民黨灌輸很多錯誤的觀念在人民腦袋中。

王美琇表示，台灣從威權時代進入民主時代，台灣未進行轉型正義的清理，國民黨過去在白色恐怖時代參與國家機器運作，對人民、社會造成的傷害，從上到下沒有人道歉，現在搖身一變成民主政黨，因此很多不正常現象依然盤踞在社會裡。

她說，台灣目前最大的不正常，是有一個以中國為命名的政黨「中國國民黨」，社會盤踞種種不正常的現象，都是中國國民黨統治所殘留下來的，因此必須把這些不正常告訴社會、年輕世代，共同剷除不正常現象。

王美琇認為，如果台灣沒有中國國民黨扯後腿，國家很有機會一步一步邁向正常化，例如中國斷交外交國，可以同步宣布30、50個代表處正名為台灣，但因為國內有國民黨在扯後腿，外有中共的強敵，外交上無法靈活運用的嚇阻性戰略，讓社會正常化受到很大的影響。

她表示，國民黨認為大罷免贏，做什麼事、講什麼話都沒關係，台北市長蔣萬安過去參加上海論壇扭扭捏捏不敢表態，今年大大方方、很像急著要去朝拜；國民黨主席朱立倫甚至大辣辣批評民進黨秘書長徐國勇講了「光復是錯誤」的歷史真相，朱就暴跳如雷，說這是政治鬥爭、意識形態。

王美琇認為，台灣現在最大危機，是中國共產黨、統派、國民黨、民眾黨4股勢力已經結合起來了，最重要的目的就是奪權，把民進黨、總統賴清德鬥垮，未來2年多台灣非常危險，希望每個人都要成為民主戰士，每個人應該發揮影響力，讓台灣意識的力量可以壯大。

