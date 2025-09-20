為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德明走訪苗栗 頭份義民廟、中港慈裕宮參香還願

    賴清德於2023年任副總統時，大年初三在頭份義民廟發送福袋。（資料照）

    賴清德於2023年任副總統時，大年初三在頭份義民廟發送福袋。（資料照）

    2025/09/20 12:31

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕賴清德總統將於明（21）日到苗栗縣頭份義民廟、竹南中港慈裕宮參香，民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，賴總統此次參香行程，是感謝義民爺、媽祖娘娘庇佑及鄉親支持，讓他順利當選總統，另也藉此與民進黨苗栗縣黨部公職人員交流座談。

    賴清德預計明天上午11點先前往頭份義民廟參香，並主持揭匾。賴先前於副總統任內，造訪頭份義民廟3次，依序為2021年底的4大公投案宣講、2023年大年初三發送福袋，及2023年底參選總統拜票。明天將是總統身分首次前往，苗栗縣長鍾東錦也將陪同出席。

    賴清德於結束頭份義民廟活動後，預計明天近午轉往竹南中港慈裕宮參香，此雖為賴首度造訪，不過前總統蔡英文於2023年底、此屆總統大選前，曾前往參香，替賴拉票；因此，明天前往參香還願。參拜結束後，與民進黨苗栗縣黨部公職人員交流座談。

    賴清德於2021年任副總統時，到頭份義民廟為4大公投案宣講。（資料照）

    賴清德於2021年任副總統時，到頭份義民廟為4大公投案宣講。（資料照）

    賴清德於2021年任副總統時，到頭份義民廟為4大公投案宣講，與眾人合照。（資料照）

    賴清德於2021年任副總統時，到頭份義民廟為4大公投案宣講，與眾人合照。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播