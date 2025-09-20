賴清德明走訪苗栗 頭份義民廟、中港慈裕宮參香還願

賴清德於2023年任副總統時，大年初三在頭份義民廟發送福袋。（資料照）

2025/09/20 12:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕賴清德總統將於明（21）日到苗栗縣頭份義民廟、竹南中港慈裕宮參香，民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，賴總統此次參香行程，是感謝義民爺、媽祖娘娘庇佑及鄉親支持，讓他順利當選總統，另也藉此與民進黨苗栗縣黨部公職人員交流座談。

賴清德預計明天上午11點先前往頭份義民廟參香，並主持揭匾。賴先前於副總統任內，造訪頭份義民廟3次，依序為2021年底的4大公投案宣講、2023年大年初三發送福袋，及2023年底參選總統拜票。明天將是總統身分首次前往，苗栗縣長鍾東錦也將陪同出席。

請繼續往下閱讀...

賴清德於結束頭份義民廟活動後，預計明天近午轉往竹南中港慈裕宮參香，此雖為賴首度造訪，不過前總統蔡英文於2023年底、此屆總統大選前，曾前往參香，替賴拉票；因此，明天前往參香還願。參拜結束後，與民進黨苗栗縣黨部公職人員交流座談。

賴清德於2021年任副總統時，到頭份義民廟為4大公投案宣講。（資料照）

賴清德於2021年任副總統時，到頭份義民廟為4大公投案宣講，與眾人合照。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法