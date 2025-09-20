為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    再提「聯合政府」 黃國昌：民眾黨始終敞開心胸合作

    對於藍白合的機制，民眾黨主席黃國昌說，民眾黨提出「聯合政府」概念，始終敞開心胸與不同政黨合作。（記者謝武雄攝）

    

    2025/09/20 12:12

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨主席黃國昌今（20）日出席桃園市黨部成立大會，回應「藍白合」話題時強調，民眾黨「始終敞開心胸、開大門、走大路」，只要合作能秉持公平、公正、公開，相信也是台灣人民所樂見。

    黃國昌今天被記者問及參選國民黨主席選舉的前台北北市長郝龍斌提出「藍白合」，主張成立黨對黨協商機制，他表示，民眾黨前主席柯文哲2023年提出「聯合政府」概念以來，民眾黨「始終敞開心胸、開大門、走大路」，思考如何促進國內不同政黨為了共同的價值與目標而合作，讓台灣人民過上更好的生活。

    黃國昌強調，展望2026乃至2028選舉，民眾黨的態度與立場並未改變，為此中央黨部特別籌設「聯合政府研究小組」，展現對未來選舉及與友黨合作的最大誠意與善意；最後黃國昌強調，只要合作能秉持公平、公正、公開的原則，相信也是台灣人民所樂見的。

    記者也追問，國民黨主席參選人當中，是否會選擇最支持民眾黨或最支持柯文哲的人選；黃國昌表示，應尊重國民黨主席選舉其黨內民主程序，不方便也不應該過度介入，但他相信，國民黨人才濟濟，許多人願意表態承擔，對國民黨未來發展是好事，至於兩黨未來的合作，民眾黨將持續協助推動人民關心的議題，這也是民眾黨一貫的態度。

