獨家》王毅才剛去！林佳龍成功訪奧地利推文化外交中國氣跳腳

外交部長林佳龍成功訪問奧地利，右一為我駐奧代表劉玄詠。（讀者提供）

2025/09/20 11:56

〔記者方瑋立、蘇永耀／台北報導〕外交部長林佳龍近日訪問歐洲多國，最後一站抵達奧地利維也納，行程包括出席聆聽台灣駐奧「音樂大使」劉玄詠表演的公開行程，引發中國強烈不滿。根據奧地利公共廣播（ORF）與當地主流報紙「Die Presse」報導，林佳龍此行以「私人」名義赴維也納音樂協會（Musikverein）聆聽音樂會，並出席相關招待會，與奧國朝野政界人士及駐奧使節互動。

由於中國外交部長王毅才剛訪問過奧地利，晉見奧國總統並會晤奧國外長，林佳龍得以在不到一星期，成功入境造訪，堪稱突破，說明奧地利政府在政策上的微妙轉變。這也讓中國為之跳腳。

ORF報導指出，這是數十年來台灣高階政府官員首度正式踏上奧地利土地。林佳龍此行安排參加一場由駐奧地利台灣代表劉玄詠演出的音樂會，劉本身是知名長號演奏家，亦曾於維也納深造。「Die Presse」則揭露，此訪事前刻意低調保密，為避免中國過度施壓；不過中方仍在音樂會舉辦前對奧地利當局及音樂協會施加「強大壓力」，要求限制林的公開活動。

在音樂會前的接待場合，林佳龍與奧國國會議員、經濟與文化界人士互動，據「Die Presse」披露，出席者包括奧地利執政黨人民黨（ÖVP）、在野黨綠黨與新奧地利自由論壇（NEOS）等國會議員，並有日本、捷克等國駐奧大使到場。林佳龍受訪時被問及美國凍結軍援傳聞，他強調，美國對台政策未出現轉向，他對此深具信心，因為「台灣已獲得美國國會的充分支持，美國預算早已編列對台軍援」。

奧地利雖未與台灣未有正式外交關係，官方也刻意強調林佳龍此次屬「私人行程」，並未與奧政府官員會面，但其公開露面仍令中國政府表達強烈不滿。ORF形容，這場音樂會實際上也成為台灣對歐洲的一次「柔性外交攻勢（softe diplomatische Offensive）」 。

據悉，「Die Presse」是奧地利歷史悠久的保守派大報，以政經深度報導見長；ORF則為奧地利國營公共廣播集團，新聞觸及面廣、具公信力。奧媒同時報導台灣外交部長造訪，凸顯此行在當地主流媒體與政界的關注程度。林佳龍在完成捷克、義大利、教廷等地行程後，以維也納作為訪歐壓軸，無疑彰顯台灣外交「以文化交朋友」的策略，與中國戰狼外交形成鮮明對比。

外交部長林佳龍近日訪歐最後一站抵達奧地利，在當地聆聽「音樂大使」劉玄詠現場表演，卻引起中國不滿抗議要求奧國政府限制其行程。圖為林佳龍前一站訪問教廷照相留念。（圖取自林佳龍臉書）

