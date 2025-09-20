國際集結挺「韌性台灣」 賴清德：有信心維護區域和平穩定

賴清德總統出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）

2025/09/20 11:22

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」今（20）日首度舉辦國際論壇，邀集逾20位國際訪賓及16位駐台辦事處代表與會。總統賴清德表示，這讓台灣更有信心、也更清楚維護區域和平穩定現狀的責任，「我們不會向侵略低頭，我們會昂首捍衛得來不易的生活，中華民國台灣永世屹立。」

賴清德今出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇—韌性台灣 民主永續」開幕式，他致詞時指出，首先熱烈歡迎來自海內外的貴賓共同參與這場「韌性台灣、民主永續」國際論壇。這不僅是全社會防衛韌性委員會成立滿一週年的重要時刻，更是一個台灣連結世界，展現自我防衛決心的場合。

賴清德說，在這個充滿挑戰的時刻，朋友非常重要，理念相近國家的彼此合作，也至關重要。因此，他要感謝從世界各國，遠道而來觀摩、參與921國家防災日聯合演習的國際隊伍；以及參與今日論壇、擔任講者和與談人的各位專家學者，大家帶來的寶貴知識與經驗，將擴展韌性治理與社會防衛領域的視野，並協助我們深化政策設計，促進台灣與國際社會之間更緊密的連結。

賴清德介紹，在稍後的論壇中，邀請到德國聯邦技術救援署的代表，來分享民力訓練的經驗；以及芬蘭緊急供應局和夏威夷緊急管理署，來分享物資儲備的經驗；也包括以色列的紅大衛盾會、英國太空總署、澳洲戰略研究所，和台灣美國商會等單位，來分享醫療、通訊、能源與金融網絡安全的議題。

賴清德說，他也要特別感謝美國在台協會代理處長梁凱雯、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、英國在台辦事處代表包瓊郁等各國代表，願意撥冗出席，展現大家對全社會防衛韌性與對台灣的重視，各位的參與，讓我們更有信心，也更清楚台灣對於維護區域和平穩定現狀的責任。

最後，賴清德特別分享，在剛出版的「台灣全民安全指引」中的一段話，「自由民主並非偶然，而是無數台灣人犧牲、爭取而得。正因如此，我們不會向侵略低頭，我們會昂首捍衛得來不易的生活。團結一致，勇敢前行，台灣人將繼續在世界舞台發光發熱，中華民國台灣永世屹立。」

