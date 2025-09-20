為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    若台灣遭軍事侵略 賴清德：國家戰敗或政府投降都是假訊息

    賴清德總統出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）

    賴清德總統出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/20 11:12

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會今（20日）舉辦國際論壇，新版全民國防手冊也已開放自行下載列印，並於21日起在全聯部份門市開放索取。總統賴清德指出，他身為中華民國三軍統帥，要告訴國人與國際社會台灣的立場，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」

    賴清德今出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇—韌性台灣 民主永續」開幕式，他談到，面對威脅的原因，不在於我們做了什麼、或者說了什麼，而是在於昂首挺身捍衛自由民主的生活方式，不見容於威權侵略者的野心。我們也必須清楚，威權侵略者的準備，是為了軍事擴張、改變世界秩序進行預演；我們的準備，則是為了維護和平現狀以及自由民主的永續而演練。

    賴清德說，我們將具體行動，持續強化實力。台灣將持續提升國防力量，明年度國防預算將按照北約標準，達到GDP百分之3.32，也可望在2030年前，達到GDP百分之5的目標。同時，編列強化國土安全韌性的1500億元預算，將用這筆預算提升全社會的防衛韌性，包含提高儲備物資的質與量、提升資通安全設備的性能、擴大無人載具的籌措和反制能力的建置、建立防災協作中心和倉庫、以及強化地下避難空間等等。在立法院審議通過後，就可以施行。

    賴進一步說明，在威權國家集結挑戰世界秩序的此刻，不只有台灣在積極應對，國際社會也都在加速整備。現在歐洲多國正加速提升防衛預算，整備從國防到民防，從先進的無人載具系統到傳統的防空避難設施；從通信韌性到關鍵基礎設施的保護。更有許多國家紛紛向他們的人民，發布防災、避難、民防與生存指引。捷克、法國、瑞典等國，都規劃發布全民安全指引，甚至要讓家家戶戶都擁有相關的資訊。我們也不例外。

    賴清德介紹，國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」。這本手冊是給全體人民的安全須知，不僅印刷紙本手冊，也架設專屬網站。昨天的「國家防災日」演習，大家應該也都有收到警報簡訊，也都能從中下載這本手冊。未來，將規劃讓家家戶戶都能得到這份安全指引。

    賴清德說，在這本手冊中，不僅用輕鬆的風格提供民眾重要的避難須知、平時整備的指引，也告訴大家當危機來臨時的應對方式，並含括不同群體的需求；更重要的是告訴大家，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」

    賴清德強調，身為中華民國三軍統帥，他要告訴國人同胞與國際社會，這就是台灣的立場，我們捍衛自由民主、永續台灣的決心。

    賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長張惇涵等人出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）

    賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長張惇涵等人出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播