若台灣遭軍事侵略 賴清德：國家戰敗或政府投降都是假訊息

賴清德總統出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）

2025/09/20 11:12

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會今（20日）舉辦國際論壇，新版全民國防手冊也已開放自行下載列印，並於21日起在全聯部份門市開放索取。總統賴清德指出，他身為中華民國三軍統帥，要告訴國人與國際社會台灣的立場，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」

賴清德今出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇—韌性台灣 民主永續」開幕式，他談到，面對威脅的原因，不在於我們做了什麼、或者說了什麼，而是在於昂首挺身捍衛自由民主的生活方式，不見容於威權侵略者的野心。我們也必須清楚，威權侵略者的準備，是為了軍事擴張、改變世界秩序進行預演；我們的準備，則是為了維護和平現狀以及自由民主的永續而演練。

賴清德說，我們將具體行動，持續強化實力。台灣將持續提升國防力量，明年度國防預算將按照北約標準，達到GDP百分之3.32，也可望在2030年前，達到GDP百分之5的目標。同時，編列強化國土安全韌性的1500億元預算，將用這筆預算提升全社會的防衛韌性，包含提高儲備物資的質與量、提升資通安全設備的性能、擴大無人載具的籌措和反制能力的建置、建立防災協作中心和倉庫、以及強化地下避難空間等等。在立法院審議通過後，就可以施行。

賴進一步說明，在威權國家集結挑戰世界秩序的此刻，不只有台灣在積極應對，國際社會也都在加速整備。現在歐洲多國正加速提升防衛預算，整備從國防到民防，從先進的無人載具系統到傳統的防空避難設施；從通信韌性到關鍵基礎設施的保護。更有許多國家紛紛向他們的人民，發布防災、避難、民防與生存指引。捷克、法國、瑞典等國，都規劃發布全民安全指引，甚至要讓家家戶戶都擁有相關的資訊。我們也不例外。

賴清德介紹，國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」。這本手冊是給全體人民的安全須知，不僅印刷紙本手冊，也架設專屬網站。昨天的「國家防災日」演習，大家應該也都有收到警報簡訊，也都能從中下載這本手冊。未來，將規劃讓家家戶戶都能得到這份安全指引。

賴清德說，在這本手冊中，不僅用輕鬆的風格提供民眾重要的避難須知、平時整備的指引，也告訴大家當危機來臨時的應對方式，並含括不同群體的需求；更重要的是告訴大家，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」

賴清德強調，身為中華民國三軍統帥，他要告訴國人同胞與國際社會，這就是台灣的立場，我們捍衛自由民主、永續台灣的決心。

