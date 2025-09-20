稱柯文哲染HPV！ 陳佩琪爆每天清晨被查行蹤夫妻變「熊貓眼」

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保。（資料照）

2025/09/20 11:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，陳佩琪日前在臉書發文指柯文哲臀部出現了兩個極大的對稱傷口，今日她表示，柯文哲自行診斷這是「疣」，HPV病毒感染所導致的良性皮膚疾病；另外，陳佩琪也指出，柯文哲原本就有睡眠品質不佳問題，現在每天半夜幾乎都有監控中心打電話來查行蹤，幾乎都是清晨4到5點來電，理由是收訊不良，有落跑嫌疑，導致夫妻隔天都變熊貓眼。

陳佩琪今日在臉書發文指出，柯文哲過去一年遭羈押、禁見，無法與親人聯繫，也缺乏社會互動，直到近日返家才逐漸恢復日常生活節奏。不過她透露，柯的睡眠問題比以往更為嚴重，「幾乎每天半夜都有監控中心打電話來查行蹤」，時間通常落在清晨3至5點，甚至曾有深夜11點被打擾，理由為「收訊不良，有落跑嫌疑」。為了改善收訊，她將柯安排在「臥室最靠窗的地方」，但效果有限。

請繼續往下閱讀...

除了睡眠困擾，陳佩琪也說明柯文哲的身體狀況，稱其近期出現帶狀皰疹，是因免疫力低下所致；而更早出現的臀部傷口，有醫師先前表示可能是「接觸性皮膚炎」，由久坐與衣物摩擦造成，她個人比較認同這個診斷。

陳佩琪表示，先前她說「可能是感染」，其實是柯文哲本人根據觸診判斷，懷疑是感染人類乳突病毒（HPV）所引發的疣（verruca），北所醫師雖無明確診斷，但曾以乾冰治療三次，症狀未見明顯改善。陳佩琪強調，出獄後她以類固醇及抗生素藥膏處理，觀察仍需持續。

針對有先前有醫師質疑牢房為蹲式馬桶、不易感染HPV等說法，陳佩琪回應，柯文哲親口告訴她，牢房內「坐式馬桶」，入獄期間因無法取得酒精，他都以衛生紙擦拭後再使用。她語帶酸意地表示，不知道「這麼多醫師有坐牢經驗」，對監所馬桶型態都如此熟悉。

陳佩琪最後表示，柯文哲近期已安排全身健康檢查，感謝各界關心，盼能早日恢復健康。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法