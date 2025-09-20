「籤王」張亞中！藍黨魁選舉抽號次 連勝文喊話：勿破壞黨形象

國民黨主席選舉今天舉行號次抽籤，由副主席連勝文主持。（記者方賓照攝）

2025/09/20 11:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉昨天（19日）完成候選人領表登記作業，總計有前立委鄭麗文、國民黨立法院黨團書記長羅智強、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副主席郝龍斌、前國代蔡志弘以及孫文學校總校長張亞中完成登記，國民黨中央選舉監察委員會今日上午通過審查這6名候選人資格後，隨即辦理候選人號次抽籤並公告候選人名單，「籤王」1號由張亞中抽中。

此外，抽中2號的候選人是蔡志弘，3號為羅智強，4號郝龍斌，5號鄭麗文，6號卓伯源。

抽籤後，擔任國民黨中央選舉監察委員會召集人的國民黨副主席連勝文致詞表示，希望所有候選人在未來競選過程中，都要互相尊重，國民黨的「敵人」正躲在陰暗的角落，隨時會反撲，雖然競選過程難免激烈，但希望所有候選人本人及助選人應自我約束行為，不要進行人身攻擊，他也希望大家注意維持黨的形象，畢竟過去4年國民黨有太多人犧牲、貢獻與努力，國民黨黨才有今日地位，好不容易黨有起色與機會，民眾願意支持，希望大家不要在選舉中破壞黨的形象與黨的尊嚴，否則他一定會要求黨紀嚴厲處分。

根據國民黨主席選舉辦法第3條規定，登記參選的6位候選人資格今日全部已審查合格，6位候選人中除蔡志弘本人親自到場抽籤外，其他5位候選人都未親自到場，而是委由代表人或由選監委員召集人代為抽籤。

國民黨預定10月1日公告閱覽選舉人名冊，正式競選活動期間將從10月4日起至17日止，18日辦理投開票作業，22日公告當選人名單，11月1日在台北市成功高中舉辦全國代表大會，並安排新任黨主席宣誓就職。

