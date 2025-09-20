示警台灣面臨2大挑戰！賴清德：沒時間等待只能加速整備

賴清德總統出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）

2025/09/20 11:08

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府全社會防衛韌性國際論壇今（20日）盛大登場，總統賴清德強調，台灣和世界正面臨兩大挑戰，包括極端氣候，以及以中國為首的威權體系擴張野心，「我們沒有時間等待，只能積極行動，加速整備」。

賴清德今出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇—韌性台灣 民主永續」開幕式，他在致詞表示，這不僅是全社會防衛韌性委員會成立滿一週年的重要時刻，更是台灣連結世界，展現自我防衛決心的場合。在當前的國際環境裡，台灣和世界正同時面臨兩大挑戰。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，首先是極端氣候帶來的災害，世界各國都面臨嚴峻挑戰，考驗基礎建設，也影響糧食安全與傳染病控制，對經濟與公共衛生造成巨大壓力。各國都很清楚，韌性不只是防衛與安全的議題，更是民生與社會穩定的基礎。

其次，賴清德指出，以中國為首的威權體系，正在強化彼此的聯盟，對民主社會進行滲透和破壞。透過軍事侵擾、混合戰手段，試圖削弱我們的信心、分化我們的社會，測試國際社會底線，並逐漸改變區域現狀以及國際秩序。

據此，賴清德說，總統府去年9月26日召開首次「全社會防衛韌性委員會」時，他提出「居安思危、有備無患」、「強化應變、有恃無恐」、「按部就班、有條不紊」三個強化方向，並建立五大工作主軸，從民力訓練、物資調度、能源安全、醫療避難到資通金融防護，展現出政府與民間的合作精神。過去一年，已將五大工作主軸轉化成具體的行動。

賴清德列舉，從桌上兵推到實地操演，讓中央部會、地方政府與民間社會同步參與，透過演練平時的整備計畫，發現不足並立即強化。首次把防災與防衛結合，在漢光軍演期間同步舉辦各縣市的「城鎮韌性演習」，目標是讓軍方的防衛行動與地方的疏散、醫療、物資調度能夠協同，強化軍民整合的運作能力。

賴續指，正式將每年漢光軍演與城鎮韌性演習的月份，訂名為「國家團結月」，讓全社會防衛韌性的建構，成為全台灣每一個民眾，不分軍、民、職業背景，不分性別、年齡，都可以參與的工作。相信當我們越團結，國家就越有韌性，就更能避免或嚇阻危機的發生。和平不能寄望於侵略者的善意，要避免戰爭，維護和平，只能透過持續性的整備，強化防衛實力與社會韌性。

賴清德說，「和平靠實力，實力靠韌性」就是我們的目標。不只政府從中央到地方，都動起來加速整備，許多民間企業、志工組織、宗教團體、民防NGO都紛紛展開自己的韌性整備工作，並積極參與，甚至舉辦各種訓練及演習。這個眾志成城的心情，正是他當初決定在總統府，以國家高度，設立全社會防衛韌性委員會的原因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法