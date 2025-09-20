國民黨主席選舉6人競逐 吳靜怡分析「這3人」優劣勢

羅智強。（資料照）

2025/09/20 12:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉候選人領表登記作業昨天截止，總計有前立委鄭麗文、立院黨團書記長羅智強、前彰化縣長卓伯源、前副主席郝龍斌、前國代蔡志弘及孫文學校總校長張亞中等6人完成候選人登記。媒體人吳靜怡對此分析，「羅智強民調30歲世代狂挺，卻卡不進前二？鄭麗文網路聲量狂飆，中南部掀戰潮，郝龍斌靠陸戰能逆轉嗎？」

吳靜怡今於臉書發文提及，2025年國民黨主席選舉進入倒數階段，「6位候選人中，最受矚目的仍是鄭麗文、郝龍斌與羅智強」，鄭麗文大數據的總聲量遙遙領先，熱度在中南部，顯示她在網路空戰上占盡先機，但幾份民調卻出現鄭麗文與郝龍斌緊相當接近，羅智強雖在30至39歲年齡層領先，整體支持度卻卡在老三地位，始終無法突破前二。

「不是羅智強不夠好，可惜黨員比較老！」吳靜怡說，各種數據揭示，30至39歲黨員中羅智強居冠，他的「世代交替」訴求，透過網路與社群發酵，確實擊中年輕藍營的心理，但問題在於國民黨黨員結構老化，70歲以上族群比例不低，而這部分支持多集中在郝龍斌與趙少康，小強的聲量均勻分布全國，卻缺乏集中爆發的「轉票槓桿」，導致即便有馬英九背書帶來短期峰值，仍無法進入領先群。這正凸顯了國民黨內「聲量」與「組織」之間的結構矛盾，空戰未必能轉票，而陸戰才是決定性武器。

鄭麗文形象鮮明、語言銳利，加上女性候選人的稀缺性，使她在中南部掀起「話題戰潮」，雖然網路聲量高，但未能及時建立退輔會、黃復興系統與地方基層里幹事的連結，空戰的熱度再強也可能難以轉化為選票。

郝龍斌的優勢在於「事件驅動式爆發」，9月19日登記參選後，聲量峰值直衝全場最高，在台北、新北保有穩定優勢，黨員結構又偏北部年長者，轉票效率最高，他的戰略定位是「總教練」與「造王者」，承諾不選2028總統，意在凝聚黨內穩健派，若這股北部組織能量能外溢至中南部，他有機會在最後1個月逆轉鄭麗文。

吳靜怡指出，從媒體民調看出，國民黨支持者74.7％、民眾黨支持者更高達81.3％希望藍白合，這意味著，藍白合是泛藍支持者的共同語言，但若候選人只是喊口號，未能提出具體合作戰略，將難以說服部分黨員，也可能引發黨內路線爭議。

吳靜怡認為，「最終勝負，不在於誰聲量最高，而在於投票當天，誰能把聲量轉化為一張張實際黨員選票。這才是國民黨真正的戰場」。

鄭麗文。（資料照）

郝龍斌。（資料照）

