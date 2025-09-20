國民黨主席交棒大勢底定 朱立倫子弟推「捧朱文」

朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/09/20 11:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉候選人登記截止，確定有6人角逐，先前由於台中市長盧秀燕、戰鬥藍召集人趙少康等國民黨主席朱立倫期待的「眾望所歸」人選沒有參選，引發外界「交棒與否」的揣測，如今皆塵埃落定後，朱立倫的子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤今日在臉書發文推崇自己的老闆是「困難時承擔，豐碩時交棒。」

凌濤表示，隨選舉登記截止，外界所有揣測都該塵埃落定，此刻回顧這一屆黨務團隊的4年，在朱立倫與黨工、黨公職以及所有藍營支持者的努力之下，國民黨走出幽谷，重新獲得台灣人民的支持，想起4年前的國民黨是何等光景？當時黨產被追殺殆盡，財務狀況是真正的「無米可炊」，甚至連黨工的薪水都發不出來，「記得當時，朱主席是在交接前，就自掏腰包解決薪資的燃眉之急」。

凌濤指出，在黨最艱困，民進黨府院黨資源最豐沛，最為張狂的時刻，朱立倫及所有黨務團隊接下了這副重擔，4年來穩扎穩打，為國民黨爭取中間選民的支持，堅持「提對的人」，讓執政縣市版圖不斷擴大，還力行「年輕化」，讓議會和國會看見更多優秀的新世代。為中華民國，守住民主制衡，不讓民進黨為所欲為的底氣！

他還說，現在國民黨走在正確的路上，朱立倫任期即將結束，但朱團隊仍會堅持理念，會用自己的定位及角色，在任何一個角落，繼續為台灣打拚。

