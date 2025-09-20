為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    川習今年三度通話 總統府：與美方保持密切聯絡

    美國總統川普與中國國家主席習近平19日通話近兩個小時，中方稱通話是務實、積極具建設性。（法新社）

    美國總統川普與中國國家主席習近平19日通話近兩個小時，中方稱通話是務實、積極具建設性。（法新社）

    2025/09/20 10:55

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間19日晚間舉行電話會談，這也是兩人今年以來的第三度通話。對此，總統府發言人郭雅慧今（20日）表示，對國際情勢的最新發展都有關注及掌握，我們未來會持續與美方保持密切聯絡。

    川普於社群媒體發文說明，稱與習近平進行了非常富有成效的電話交談，在許多重要議題上取得進展，包括貿易、芬太尼問題、結束烏俄戰爭的必要性，以及感謝中方批准TikTok交易案。雙方達成共識，將於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面；他將於明年初訪問中國，而習近平主席也將在適當時機訪問美國。

    對此，郭雅慧今出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式前受訪表示，對於國際情勢的最新發展，都持續有關注中，有關心也有掌握，未來會持續跟美方之間保持密切的聯絡。

    另，「路透社」報導，台灣駐美大使俞大㵢9月初，曾私下與美國總統情報顧問委員會（PIAB）的代表會面。郭雅慧則說明，跟美國各方建立密切的聯繫，保持友好的關係，這個一直是例行工作，也持續在努力中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播