川習今年三度通話 總統府：與美方保持密切聯絡

2025/09/20 10:55

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間19日晚間舉行電話會談，這也是兩人今年以來的第三度通話。對此，總統府發言人郭雅慧今（20日）表示，對國際情勢的最新發展都有關注及掌握，我們未來會持續與美方保持密切聯絡。

川普於社群媒體發文說明，稱與習近平進行了非常富有成效的電話交談，在許多重要議題上取得進展，包括貿易、芬太尼問題、結束烏俄戰爭的必要性，以及感謝中方批准TikTok交易案。雙方達成共識，將於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面；他將於明年初訪問中國，而習近平主席也將在適當時機訪問美國。

對此，郭雅慧今出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式前受訪表示，對於國際情勢的最新發展，都持續有關注中，有關心也有掌握，未來會持續跟美方之間保持密切的聯絡。

另，「路透社」報導，台灣駐美大使俞大㵢9月初，曾私下與美國總統情報顧問委員會（PIAB）的代表會面。郭雅慧則說明，跟美國各方建立密切的聯繫，保持友好的關係，這個一直是例行工作，也持續在努力中。

