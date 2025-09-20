大罷免期間被指是「中共地下黨員」 羅智強要告曹興誠求償1000萬

國民黨立委羅智強要告前聯電董事長曹興誠。（取自羅智強臉書）

2025/09/20 09:28

〔記者劉宛琳／台北報導〕前聯電董事長曹興誠在大罷免期間指控國民黨羅智強、徐巧芯等人是「中共地下黨員」。羅智強今天表示，他要告全台大惡罷的抹黑造謠頭子曹興誠，求償1000萬元。為徐巧芯出氣，為被曹興誠踐踏霸凌的立法院兄弟姊妹們伸張正義。

羅智強日前才因被民進黨立委邱議瑩甩巴掌而提告民事訴訟，法院判邱賠20萬元。羅說，昨天他在立法院遇見邱議瑩，邱看到他，「那個臉臭到10公里外都聞得到」，因為他即將成為「讓邱議瑩有前科的人」，20萬是他還邱議瑩的第一個耳光。

他再立刻把這20萬元捐給高雄因罷免民進黨立委黃捷、被民進黨的東廠檢調追殺的罷免團體，這是還邱議瑩的第二個耳光。

羅智強說，民事勝訴還沒完，他再告邱刑事公然侮辱，邱議瑩上週被起訴了，最重可判一年有期徒刑，她可能坐牢，這是他還她的第三個耳光

。對於這個打人、踹門、囂張跋扈幾十年，曾用「臭豆腐」羞辱國父孫中山先生的邱議瑩，他讓她大翻車、讓她踢到大鐵板。這是他參選黨主席能還給台灣公道、為國父出氣，所能獻上的最棒禮物。

羅智強強調，禮物不會只有這一個。今天他要送出另一份大禮，提告曹興誠，求償1000萬。曹興誠配合賴清德搞全台大惡罷，踐踏傷害他最敬愛的立法院兄弟姊妹，更抹黑他是「中共地下黨員」，對此他沒在客氣，一句抹黑，求償1000萬，他要讓曹興誠和邱議瑩一樣踢鐵板。

羅智強也對黨員同志喊話，10月18日就要選出國民黨主席，在投票前，不妨想一想請問還有誰能像他一樣強悍有戰鬥力，把邱議瑩電爆，要曹興誠付出代價，為國民黨爭氣、為國父爭公道。

