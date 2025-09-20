他嘆台灣沒恐龍化石被嘲諷 Cheap酸網友民族主義爆棚 周偉航打臉

「化石先生」蕭語富日前發文分享在美國看到的恐龍骨頭，不料卻有網友嗆聲要蕭「多讀一點書」。對此網紅Cheap（見圖）發文酸「現在是怎樣，連化石也不能輸就是了」，質疑「民族主義爆棚」。（桃園市青年局提供）

〔即時新聞／綜合報導〕「化石先生」蕭語富日前發文分享在美國看到的恐龍骨頭，不料卻有網友嗆聲要蕭「多讀一點書」，引發其他網友質疑「專業被無知的人嗆聲，真的很無奈」。對此網紅Cheap竟發文酸「現在是怎樣，連化石也不能輸就是了」，質疑「民族主義爆棚」。筆名「人渣文本」的作家周偉航直言，「這是網路裝懂的假權威問題，而不是台派情勒。而這個網路裝屌裝懂的問題，也就是Cheap現在最大的風險」。

蕭語富在年輕時就遠赴歐洲學習古生物挖掘及修復技術，堪稱華語世界第一人，目前他也在台灣開設化石文創品牌「化石先生」。不料日前他發文分享，在美國路邊就可以看到恐龍骨頭，台灣卻看不到，這番說法卻引來不知道他是誰的網友留言嘲諷，要蕭「多讀一點書」，讓蕭為此發文自嘲「被噴的好慘啊⋯⋯他們說我腦殘啦⋯⋯」其他網友也紛紛反批「這些留言的人知道自己在跟誰說話嗎？」、「一群門外漢到底哪來的臉在這邊說風涼話？」

在發現有眼不識泰山後，原本批評的網友也立刻態度轉變，直呼「大哥我沒有查證你的身份，誤會了你，非常抱歉」。不料這番發展卻引來Cheap發文開酸。

Cheap發文稱，「某群人一聽到「美國有這個，台灣沒有」，他們馬上腦袋裡就變成『蛤？你在唱衰台灣？你不愛台灣，那就是中共同路人』」、「現在是怎樣，連化石也不能輸就是了」。

Cheap也質疑，「一講到台灣缺點，等於『立場有問題』。如果『只准說好，不准說壞』，那其實已經不是愛國，而是民族主義爆棚」。

不過這番發文也引起質疑，周偉航在臉書就發文直言，「原文下面一開始罵他的，多半是屬於『好為人師』的那種『我來教教你心態』。結果罵完之後，才發現老蕭是化石業內的大哥大，於是紛紛下車認錯」、「這代表本事件爭點並非愛不愛台灣，明顯是男性說教成癮，裝屌卻碰上覽趴最大的，直接翻車」。

周偉航也質疑，「這個網路裝屌裝懂的問題，也就是Cheap現在最大的風險」。「從分析大罷免大失敗的文章開始，Cheap最近都在賣弄這種吸草的角度，真的是賣過頭了。碰到負面現象就想歸因於部分台派價值觀，也嚴重脫離政治現實」。

周偉航也強調，「講大罷免大失敗的影片點擊很高，但藍綠政論都沒什麼提，因為他只是把藍白的觀點加上他個人好惡編成一篇，沒有新資訊，真實性也不足」，並指「為什麼我敢說真實性不足？因為藍營政客或藍營政論都知道那些內容（如民進黨發動大罷免、罷團態度囂張）是他們虎爛的，是為了政治宣傳才講出口的，你還拿來當知識，那就會被看成是外行人了」。

不過針對周偉航批評，Cheap也再度發文回應稱，「小周老師說我嚴重脫離政治現實，老師其實您身為政治評論員，嚴重脫離政治現實的是您才對吧？」，並指周偉航之前預測大罷免至少有6至8席可以成功。他也酸「這同溫層真的厚到核彈都打不穿了，有小周軍師在，明年來看看時代力量剩幾票」。雙方在網路上唇槍舌戰，再度引發外界議論。

「化石先生」蕭語富（見圖）日前發文分享在美國看到的恐龍骨頭，不料卻有網友嗆聲要蕭「多讀一點書」，引發其他網友質疑「專業被無知的人嗆聲，真的很無奈」。（圖擷自臉書）

