中國稱已繼承中華民國 謝志偉：國民黨的態度是什麼？

2025/09/20 11:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日提出台灣地位未定論，引發各界議論，將飛往布魯塞爾出任駐歐盟代表的謝志偉在臉書發文表示，就任時一定會有友人及國際媒體問他，對於中國宣稱已繼承中華民國，國民黨的態度是什麼？他也強調這趟歐盟行非常關鍵，千萬「機不可失」。

謝志偉在臉書發文指出，「行李大致已打包完畢，爸媽靈前也已拜過，就剩一事仍掛在心上」。他表示「再過72小時，我即將以「中華民國（台灣）駐歐盟及比利時代表」的身分飛往布魯塞爾就任。唯一仍掛在心頭的一件事就是，到時必有國際友人或媒體問我：『中國政府宣稱，中華人民共和國早已繼承了中華民國，所以也擁有台灣』，我們知道，民進黨政府強烈反對這樣的說法，但是國民黨的態度是什麼？」

請繼續往下閱讀...

謝志偉直言，「國民黨的態度到底是什麼？兹事體大，希望能獲得一個明確的答案，到時我才不致傳達了錯誤的訊息。而且一定要在我登機前讓我知道」、「因為我真的不能等，那邊巳經有一堆工作等著我」。

謝志偉提到，「況且總統昨天召見我，結束時，還對我鄭重表示，我絕對不能錯失我的班機」、「或者，我想，就算不是表示，至少也是暗示—我聽得很清楚，總統說的是：『志偉兄，這趟歐盟行非常關鍵，千萬 機不可失』」。

對此網友也紛紛留言表示，「台灣地位未定，不屬任何國家，中國政府就無法繼承，成為中國的一部分」、「謝大使任重道遠，台灣需要你的睿智才華，歐盟代表機不可失！祝福一切順利，謝謝你」、「祝福謝大使順利平安成功～機不可失」、「機不可失~ 哈！轉彎詮釋成不可錯過班機，大使一貫的幽默筆鋒」，還有人笑稱「會不會總統是提醒您手『機不可失』，KMT那些爭著選主席的會打給您（絕對是大誤」。

