為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國稱已繼承中華民國 謝志偉：國民黨的態度是什麼？

    美國在台協會（AIT）近日提出台灣地位未定論，引發各界議論，將出任駐歐盟代表的謝志偉在臉書發文表示，就任時一定會有友人及國際媒體問他，對於中國宣稱已繼承中華民國，國民黨的態度是什麼？（資料照）

    美國在台協會（AIT）近日提出台灣地位未定論，引發各界議論，將出任駐歐盟代表的謝志偉在臉書發文表示，就任時一定會有友人及國際媒體問他，對於中國宣稱已繼承中華民國，國民黨的態度是什麼？（資料照）

    2025/09/20 11:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日提出台灣地位未定論，引發各界議論，將飛往布魯塞爾出任駐歐盟代表的謝志偉在臉書發文表示，就任時一定會有友人及國際媒體問他，對於中國宣稱已繼承中華民國，國民黨的態度是什麼？他也強調這趟歐盟行非常關鍵，千萬「機不可失」。

    謝志偉在臉書發文指出，「行李大致已打包完畢，爸媽靈前也已拜過，就剩一事仍掛在心上」。他表示「再過72小時，我即將以「中華民國（台灣）駐歐盟及比利時代表」的身分飛往布魯塞爾就任。唯一仍掛在心頭的一件事就是，到時必有國際友人或媒體問我：『中國政府宣稱，中華人民共和國早已繼承了中華民國，所以也擁有台灣』，我們知道，民進黨政府強烈反對這樣的說法，但是國民黨的態度是什麼？」

    謝志偉直言，「國民黨的態度到底是什麼？兹事體大，希望能獲得一個明確的答案，到時我才不致傳達了錯誤的訊息。而且一定要在我登機前讓我知道」、「因為我真的不能等，那邊巳經有一堆工作等著我」。

    謝志偉提到，「況且總統昨天召見我，結束時，還對我鄭重表示，我絕對不能錯失我的班機」、「或者，我想，就算不是表示，至少也是暗示—我聽得很清楚，總統說的是：『志偉兄，這趟歐盟行非常關鍵，千萬 機不可失』」。

    對此網友也紛紛留言表示，「台灣地位未定，不屬任何國家，中國政府就無法繼承，成為中國的一部分」、「謝大使任重道遠，台灣需要你的睿智才華，歐盟代表機不可失！祝福一切順利，謝謝你」、「祝福謝大使順利平安成功～機不可失」、「機不可失~ 哈！轉彎詮釋成不可錯過班機，大使一貫的幽默筆鋒」，還有人笑稱「會不會總統是提醒您手『機不可失』，KMT那些爭著選主席的會打給您（絕對是大誤」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播