    首頁　>　政治

    普發萬元現金「再增1選項」 發放截止前都可反悔

    普發萬元現金領取管道，除直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類外，行政院長卓榮泰指示財政部增設「不領取」選項。（資料照）

    普發萬元現金領取管道，除直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類外，行政院長卓榮泰指示財政部增設「不領取」選項。（資料照）

    2025/09/20 07:43

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院昨（19）日開議，行政院已將普發萬元現金特別預算送到立法院審議，如順利三讀，最快10月下旬、最遲11月開始發放。普發萬元現金領取管道除了直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類外，行政院長卓榮泰指示財政部增設「不領取」選項，不過，若民眾已選擇「不領取」，只要在發放截止前，都還是可以「反悔」改為領取。

    玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，包括宗教界、公民團體、學術界、文化教育界、青年等不同領域人士都響應，釋昭慧批評舉債發錢是債留子孫，呼籲政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項，並限定於國家重大災難或外敵侵略時使用。

    釋昭慧昨拜會卓揆，卓揆請財政部研議普發現金登記網站建置時，增設「不領取」選項可行性，提供民眾多一項選擇，以充實國庫，使政府後續能夠將預算做更好的運用。

    政院人士指出，政府專戶多用於天然災害募款，釋昭慧建議的國家續命專款，財政部評估於法有難度，且用捐款模式也會有抵稅問題，直接留國庫相對單純；而若提供政府專戶，可能會有「假專戶、真詐騙」的風險。

    政院人士說明，釋昭慧拜會卓揆時，並未堅持一定要用國家續命專款，而是希望形塑社會氣氛，將普發現金用於公益或國家重要政策，行政院秘書長張惇涵等人當場建議不領取的方案可能性後，卓揆也指示研議。

    該名人士表示，相關部會初步評估，新增「不領取」的選項難度低，也不會影響網站上路期程。至於若民眾選擇不領取後反悔，是否還能領取，他解釋，普發現金領取期程有6至7個月左右，民眾在此期間有可能臨時改變心意，因此就算已選擇不領取，只要在發放截止前，都還是可以「變心」。

