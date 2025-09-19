郭國文轟審計部「大里垃圾山」弊案沒下文 陳瑞敏：需再了解

立法院會今進行「審計長人事同意權案」審查，民進黨立委郭國文拿出台中市審計處調查大里垃圾山處理的報告，直批不是可以直接移送嗎？審計長被提名人陳瑞敏則回應，「台中市的垃圾是有一點多」，對於委員的想法，審計部會注意。（記者羅沛德攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今進行「審計長人事同意權案」審查，民進黨立委郭國文拿出台中市審計處調查大里垃圾山處理的報告，指該預算暴增50幾億，卻僅叫台中市政府檢討，直批這樣的「百億大弊案」，不是可以直接移送嗎？審計長被提名人陳瑞敏則回應，「台中市的垃圾是有一點多」，並表示對於委員的想法，審計部會注意。

郭國文開門見山就批評審計部「雷聲大雨點小」，真的是作文比賽；台中大里垃圾山34萬噸的垃圾需要17年才能清理完成，7月份台中審計處已經介入，發現該垃圾山事業費不減反增，清潔隊弊案連連，既然審計部發現問題就要追查到底，這是個百億的大弊案。

郭國文接著指出，該焚化爐的經費從31億增加到85億，17年要花37億才能清運垃圾山。台中審計處查到的問題包括，一，預算暴增50幾億；二，清潔隊上百次偏離路線，違法收運事業廢棄物；三，市府把一般垃圾丟大里，卻用低於市面價格幫廠商燒事業廢棄物，圖利數千萬。

郭國文說，這個垃圾山的問題還真不少，但當審計處發現問題的時候怎麼寫的？既然台中審計處也覺得看起來內情不太單純 ，但最後竟叫台中市政府檢討，叫台中市政府檢討而已，「欸，審計長，百億耶，這事情是大條還是小條？我就問你嘛！」陳瑞敏則回答，「台中市的垃圾是有一點多」。

郭國文質疑，台中審計處只叫市政府檢討100億的弊案。陳瑞敏強調，台中市政府一定要檢討，他們發現問題，一定要找機關叫他們趕快解決；郭則嗆，「你就這樣子而已，你不是可以直接移送嗎？」最後的結果是怎樣，幾位清潔人員被判刑，事情這麼大條，幾百億的弊案發生在台中市，結果只叫台中市政府檢討而已，社會交代得過去嗎？

郭國文強調，這個案子累積了多少年，從30幾億變85億，足足增加50幾億，花17年的時間才能清運的垃圾山，還要再花公帑37億，這麼大的案子，審計部要直接找檢調、廉政署查清楚。而且那麼多報告有什麼用？問題審計部都發現，怎麼解決？這不是高高舉起輕輕放下，雷聲大雨點小？

陳瑞敏表示，我們會注意這樣的事情。郭國文說，再檢討一次嗎？好好檢討、再檢討、繼續檢討，有什麼特別的處理方式嗎？陳瑞敏說，我們還要整個了解，因為這是台中市審計處寫的報告，這是獨立的；郭又嗆，你們這報告寫那麼久了，還要進行了解，了解問題有什麼用？要解決問題才有用，「你就是過去一直停留在了解的階段，問題才會越來越大啦！」

