賴清德參觀航太展2小時 國防館3重點視察

賴清德總統今參觀台北國際航太暨國防工業展，現場視察多項無人機裝備。（總統府提供）

2025/09/19 21:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今前往台北國際航太暨國防工業展，一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、美國館逛到國防館，一待將近2小時。

此次國防展匯集來自15國、逾400家參展商，攤位總數超過1400個，規模較上屆更大。值得注意的是，本屆聚焦「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈與無人未來」，展區橫跨國防、航太、太空與無人載具4大領域，美國、德國、捷克、波蘭等皆以「國家館」形式亮相，美國館展出規模更是歷年來最大，超過40家美商參展。

賴總統抵達美國館，由AIT副處長梁凱雯介紹美國館參展廠商，以具體行動展現台美雙方在經濟、軍工、安全合作的緊密與深化，更凸顯台灣航太與國防產業發展備受國際社會矚目，尤其在精密製造、科技創新方面獲全球肯定。梁凱雯日前表示，「台灣國防產業更是全球供應鏈不可或缺的重要環節」。

國防館是此次展覽重中之重，賴總統此行視察有三重點。第一，新式國造武器首次亮相。包括多款新式武器如海馬士多管火箭發射車、M1A2T戰車、拖式2B飛彈發射車、陸射劍二發射車、105公釐雲豹D3樣車，都在現場展出，其中國造「強弓飛彈」系統也首度公開。

其次，總統現場視察多項無人機裝備，展現對推升我國無人機產業與建構不對稱戰力的高度重視。

第三，由於台美國防安全合作緊密，國防館也首次公布我國與美商透過技術轉移，合作生產的低成本自主巡弋飛彈，以及運用美商技術研製的自主式水雷等，從空中到水下都可以看見台美國防合作的痕跡，賴總統作為三軍統帥，此行視察台美合作新式武器，展現台美在國防、軍工、安全合作的緊密深厚。

國防館是這次展覽重中之重。（總統府提供）

