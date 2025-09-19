為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    貝里斯慶獨立44週年 陳明祺：台貝共享民主價值攜手迎接挑戰

    外交部次長陳明祺（左）19日出席貝里斯獨立44週年國慶酒會，與貝里斯駐台大使梅凱瑟（右）合照。（CATO提供）

    外交部次長陳明祺（左）19日出席貝里斯獨立44週年國慶酒會，與貝里斯駐台大使梅凱瑟（右）合照。（CATO提供）

    2025/09/19 21:16

    〔記者方瑋立／台北報導〕友邦貝里斯歡慶獨立44週年，貝里斯駐台大使館與「中美洲經貿辦事處（CATO）」於今（19）日晚間盛大舉辦貝里斯獨立44週年國慶酒會，外交部次長陳明祺出席祝賀時強調，台貝建交36年合作成果豐碩，近年兩國交流更趨緊密，不僅地方首長訪台促進經貿，台灣亦開放白蝦等漁產品輸台，為雙邊合作注入新動能。

    貝里斯獨立44週年國慶酒會今晚在台北寒舍艾麗酒店登場，外交部次長陳明祺、拉美司司長鄭力城、貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）、CATO主任徐韶慧，以及政府代表、各國駐台使節與產業界人士共襄盛舉。活動由貝里斯青年代表 Nicole Neal 帶領祈禱揭開序幕，氣氛莊嚴而溫馨。隨後，台北日新國小學生以清亮童聲演唱貝里斯與中華民國國歌，象徵兩國深厚情誼。

    陳明祺致詞說，台灣與貝里斯自36年前建交以來，在基礎建設、醫療、農業技術與教育文化等領域合作成果豐碩，實質提升兩國人民的福祉。他除感謝貝里斯長期在國際場合為台灣仗義發聲外，也提到今年兩國交流更趨緊密，不僅有城市首長率團訪台並參與經貿對話，台灣亦開放白蝦等漁產品輸台，為雙邊合作注入新動能。

    陳強調，呼應貝里斯44週年獨立主題「貝里斯@44：同心更強，共創未來」，兩國將在共享民主價值下持續攜手，共同迎接挑戰，深化合作，開創更緊密的夥伴關係。

    貝里斯大使梅凱瑟則致詞說，今年國慶酒會以「貝里斯@44：同心更強，共創未來」為主題，正好呼應台貝兩國長期以來在民主、自決等共同價值上的連結。她感謝台灣多年來在教育與發展上的協助，讓雙邊合作不僅停留於外交與經貿，也延伸至文化與民間交流。

    梅凱瑟也分享自己曾獲國合會獎學金來台求學的經歷，強調台灣在青年培力上的支持更凸顯雙邊友誼的深度。她期盼未來台貝能在和平、繁榮與永續發展的道路上繼續攜進，共同開創更長遠的未來。

    CATO主任徐韶慧表示，台貝合作正持續拓展，近年除了農漁產品與貿易往來逐步穩健成長，也延伸至觀光與文化交流。她指出，白蝦正式輸台，不僅象徵雙邊經貿邁向新階段，更為更多中美洲優質農漁產品進入台灣市場鋪路。未來辦事處也將持續透過旅展與多元文化推廣活動，向台灣民眾介紹貝里斯的魅力，期盼在貿易與觀光領域創造更多合作契機。

    CATO說明，文化交流亦是本次酒會的一大亮點。台北日新國小與貝里斯市聖若望維也納天主教小學（St. John Vianney Catholic Primary School）以「愛海洋」為主題，共同創作海洋生態繪畫作品，呼籲守護海洋資源，並於酒會現場展出，展現兩國學童跨越國界的交流與友誼。

    此外，貝使館也特別邀請在台就學的貝里斯人 Dale Neal 分享自身經歷，他的故事充分體現台灣社會的包容與活力，也見證了兩國人民之間真摯的連結。

    貝里斯駐台大使梅凱瑟（左）與中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（右）合照。（CATO提供）

    貝里斯駐台大使梅凱瑟（左）與中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（右）合照。（CATO提供）

    外交部政務次長陳明祺。（CATO提供）

    外交部政務次長陳明祺。（CATO提供）

    友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟。（CATO提供）

    友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟。（CATO提供）

    熱門推播