抗議財劃法新法不公 黃偉哲怒轟「北部朱門酒肉臭」

台南市長黃偉哲直批藍白惡修財劃法新法，造成更嚴重南北資源失衡。（擷取自錄影畫面）

2025/09/19 21:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨與民眾黨強推新版《財政收支劃分法》引發南北嚴重失衡，民進黨立委今（19）日齊聲反對，嘉南高屏4縣市首長也錄影力挺。台南市長黃偉哲更是脫稿加詞，以「北部朱門酒肉臭、南部路有凍死骨」形容資源差距，火力全開怒批藍白惡修財劃法，「萬萬無法接受」。

黃偉哲直言，在野黨的立委粗暴通過他們版本的財劃法，不僅做法很粗暴而且結尾很糟糕，這絕對不是分母的問題，而是分裂的問題。這也不是公式問題，而是公平的問題。因為他們這樣的作法，把台灣切割成富裕的北部跟困難的南部，如同「朱門酒肉臭的北部，以及路有凍死骨的南部」、「北部富到流油、南部窮到流浪」，對我們來講情何以堪？

黃偉哲說，光是統籌分配稅款，台北市拿1100多億，而台南市整個年度總預算也不過1100多億，這是何等的不公平！統籌分配稅款要修，應該要全部檢討，絕對不只是修分母而已。

黃偉哲舉例，營業稅的貢獻度絕對不是在台北，也絕對不是在新竹，因為只因中油、台電總公司在台北，台積電總公司在新竹。中油、台電許多設施都是在南部，「南部民眾用肺發電，北部民眾用愛發電」，他們享受著南部民眾犧牲環境受苦成果。

黃偉哲並指出，南科產值早就高過竹科、中科，而許多高科技廠商設在南部用電或需要再生水，用到許多土地，結果產值因為總公司設在其他地方及北部，所以就算在北部，而真正的貢獻是在南部，而不是在北部。因此萬萬無法接受「歧視南部、糟蹋南部」這種公式分配，財劃法新法造成「南北分裂、南北不公平」，需要重新檢討，絕對不是修改一個公式、一個分母而已！

